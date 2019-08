Palliative Care: Erster Kurs in Achim

Achim – Das Grundrecht eines jeden Menschen ist es, ein würdiges Leben zu führen. Daran knüpft die Palliativversorgung an. „Der zentrale Gedanke der Palliative Care ist nicht die Verlängerung des Lebens um jeden Preis, sondern die Erhaltung der Lebensqualität bis zum letzten Atemzug“, sagt Nicole Pitschke, Fachleiterin Akademie beim Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (IBS).

Der Landkreis Verden bietet in Kooperation mit dem IBS, das kürzlich seinen Sitz von Langwedel nach Achim verlegt hat, ab 28. August einen Kurs „Basiswissen Palliative Care“ und im Feburuar einen „Palliative Care Aufbaukurs“ an. Für beide Angebote sind noch Plätze frei.

„Im Januar dieses Jahres bot das Institut erstmalig, in Kooperation mit dem Landkreis Verden, einen Basiskurs Palliative Care über 40 Stunden an, den zwölf Teilnehmerinnen begeistert und erfolgreich abgeschlossen haben“, so Pitschke. Dies habe das IBS motiviert, einen Aufbaukurs anzubieten, der durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativ-Medizin (DGP) zertifiziert ist und im Februar 2020 startet. Vorab beginnt im August ein neuer Basiskurs in einem 40-Stunden-Modul.

„Bei der Weiterbildung kann jeder mitmachen, der mit Tod und Trauer schon einmal in Berührung gekommen ist“, sagt Pitschke. Das kann sowohl auf beruflicher als auch privater Ebene der Fall sein. Der Aufbaukurs richtet sich dagegen hauptsächlich an examinierte Gesund- und Krankenpfleger sowie examinierte Altenpfleger. „Die Teilnehmer sollten fundiertes Hintergrundwissen über Krankheitslehre haben“, führt Pitschke aus.

Das Basisseminar beginnt am 28. August und ist in einem Zweitagesblock an drei Einzeltagen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr angelegt. Bis spätestens 26. August sollte man sich angemeldet haben. Die maximale Teilnehmerzahl ist zwölf. Kursinhalte sind: Einführung in Palliative Care und Hospizarbeit, Wahrnehmung und Berührung, Symptome: pflegerische, lindernde Aspekte, Kommunikation, Auseinandersetzung mit Krankheit, Sterben, Tod und Abschied, Ethik, Zielkonflikte und Spannungsfelder, spirituelle Aspekte, Arbeiten im Team und Vernetzung sowie Stressmanagement und Bewältigungsstrategien.

Individuelle Pflege und Therapien sowie das Begleiten Sterbender ist eine der wichtigsten Aufgaben der Palliative Care und der Hospizarbeit.

„Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Patienten in der letzten Lebensphase so lange wie möglich zu erhalten und zu verbessern“, erklärt Pitschke. Es gehe aber auch darum, unheilbar kranken sterbenden Menschen schmerz- und symptomfreie letzte Tage und Wochen zu ermöglichen. „Und wenn man nur etwas vorliest oder vielleicht zehn Minuten die Hand hält“, sagt die gelernte Krankenschwester Pitschke.

Dozentin Annet Boye, zertifizierte Kursleiterin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), begleitet Kollegen und Mitarbeiter während des Kurses.

Die Altenpflegeschule, die lange Zeit ihren Sitz in Langwedel hatte, war zum 1. August in einen renovierten Teil des Runken-Quartiers an der Bremer Straße 70 gezogen. Ansprechpartnerin bei der IBS ist Jutta Riedel, Kursverwaltung Akademie, unter Telefon 0421/ 3900154. ldu

Nähere Informationen

www.ibs-bremen.de

palliativtraining.de