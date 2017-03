Im Osten mangelt es an Hortplätzen

achim - „Leider sind viele Eltern bei der Hortplatz-Vergabe leer ausgegangen“, beklagte eine Mutter in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates. Besonders in Baden und Uesen gebe es wohl erheblich mehr Nachfrage nach nachschulischer Betreuung als Angebote.

„Im westlichen Teil der Stadt entspannt sich die Situation, Probleme haben wir im Osten“, räumte Wiltrud Ysker, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales in der Stadtverwaltung, ein.

Beim Hort der Lebenshilfe an der Grundschule Baden mit seinen 40 Plätzen seien zehn Neuaufnahmen zum Schuljahr 2017/18 möglich. 19 Kinder stünden dort noch auf der Warteliste.

In den gleich großen Hort an der Grundschule Uesen könnten im August nur fünf Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren nachrücken. Für 17 weitere gebe es Anmeldungen. „Es kommen dort aber auch noch ständig neue Anfragen rein“, merkte Ysker an.

Allerdings richtet die Stadt an der Grundschule Uesen mit Beginn des kommenden Schuljahres bekanntlich einen sogenannten Pädagogischen Mittagstisch ein, um berufstätigen Eltern entgegen zu kommen. Dieses neue nachschulische Betreuungsangebot für 30 Kinder gilt jedoch nur für die zwei Stunden nach Ende der Verlässlichen Grundschule, von 12.50 bis 14.50 Uhr, während der Hort bis 17 Uhr geöffnet hat. Dafür ist dieser für die Stadt und die Eltern mit deutlich höheren Kosten verbunden.

Schon in der Stadtmitte sieht die Situation anders aus. Der Hort der Lebenshilfe an der Grundschule am Paulsberg sei aufgrund mangelnder Nachfrage von 40 auf 30 Plätze reduziert worden, informierte Ysker. Dort gebe es sogar noch drei freie Plätze.

Die nachschulische Betreuung an der Astrid-Lindgren-Schule mit ihren 20 Plätzen könnten im Sommer vier neue Kinder in Anspruch nehmen. Drei stünden für diese Einrichtung im Norden der Stadt auf der Warteliste.

Im „Westen“ ist diese gänzlich leer. Zehn der 40 Plätze des Horts der Lebenshilfe an der Grundschule Bierden können nach Angaben von Ysker zum Schuljahreswechsel frisch besetzt werden, zwei seien noch frei.

Für den im August startenden Hort im Erweiterungsbau der Grundschule Uphusen lägen bisher 15 Anmeldungen vor. Dort gebe es noch 25 freie Plätze.

Dr. Petra Gölz (CDU-Fraktion) regte an, „unversorgte“ Kinder aus Baden und Uesen mit einem Bus nach Uphusen zu befördern. Wiltrud Ysker winkte ab. Sie halte es für „nicht optimal, kleine Kinder nach Schulschluss durch die Stadt noch mal an einen anderen Ort zu fahren“. Zudem entstünden dadurch zusätzliche Kosten.

Ilka Engelberg, Elternvertreterin im Sozialausschuss, bezeichnete die in der Regel 40 Hortplätze pro Stadtteil als „Tropfen auf den heißen Stein“. Angesichts von „mehreren hundert Kindern an einer Grundschule“ müsste die Stadt ihrer Ansicht nach ein wesentlich größeres Angebot vorhalten.

„Ein Hort ist die teuerste Betreuungsform, die sich eine Kommune leistet“, antwortete Fachbereichsleiterin Ysker. Auch deshalb wolle die Stadt an allen Grundschulen den Ganztagsbetrieb einführen.

Engelberg beklagte den Mangel an Hortplätzen in Achim nicht nur vehement, sondern übte nebenbei auch noch Gesellschaftskritik. Gleichberechtigung sei noch längst nicht erreicht, meinte sie. Frauen könnten keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen, wenn das Kind schon mittags nach Hause komme. Engelberg redete sich regelrecht in Rage. Es sei ein Skandal, dass Frauen im Berufsleben weiterhin benachteiligt würden. Es könne nicht sein, dass sie bei gleichen oder vergleichbaren Tätigkeiten noch immer schlechter als Männer bezahlt würden.

„Wir können Horte nicht einfach aus dem Boden stampfen und gesamtgesellschaftliche Probleme nicht hier in der Stadt lösen“, entgegnete Petra Geisler (SPD). Da sei neben der „großen“ Politik in erster Linie die Wirtschaft gefordert, „endlich familienfreundliche Arbeitszeitmodelle zu schaffen“. Aber auch die Eltern müssten nach Überzeugung von Geisler mehr Druck in dieser Richtung machen. - mm