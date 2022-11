Ortsbild soll geschützt werden

Der Bebauungsplan „Im Dorfe" in Baden soll geändert werden, um Wohnklötze an der Straße Am Schraderberg künftig zu verhindern.

Achim – Unterstützt von der Politik, hatte sich die Achimer Verwaltung im Frühjahr dazu entschieden, nach und nach alte Bebauungspläne, die es fürs Stadtgebiet seit den 1960er- und 1970er-Jahren gibt, zu überarbeiten. „Denn an vielen Stellen in der Stadt haben die alten Bebauungspläne für heutige Zeiten zu großzügige Festsetzungen“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit und sorgt sich darum, dass hier und da der Ortsbildcharakter verloren geht, weil die neu entstehenden Baukörper deutlich größer werden als es die umgebenden Häuser sind.

Außerdem störe oft die Nachbarn, wie schon mehrfach in dieser Zeitung berichtet, die Größe der neuen Gebäude.

Vielfacher Generationenwechsel bei den Eigentümern und die augenblickliche Wohnungsmarktlage sowie der Druck auf den Bodenmarkt führten dazu, dass alte Einfamilienhäuser auf großzügigen Grundstücken weichen und große Mehrfamilienhäuser mit einer hohen Ausnutzung der Grundstücksfläche stattdessen dort entstehen würden, wenn die Stadt den Prozess nicht durch stadtplanerische Maßnahmen steuert. „Unser Ziel ist eine verträgliche Nachverdichtung dort, wo die Festsetzungen der alten Bebauungspläne zu Konflikten führen würden“, betont Christa Meiering, Leiterin des städtischen Bereichs Stadtplanung.

Gleichzeitig erläutert sie: „Wichtig ist zu verstehen, dass wir mit den geplanten Änderungen in den Bebauungsplänen keine vorhandenen baulichen Nutzungen einschränken. Es wird dadurch kein Anwohner gezwungen, sein bestehendes Objekt den neuen Festsetzungen anzupassen. Die neuen Regeln gelten nach Rechtskraft der Bebauungsplanänderung für Neubauten oder Wiederaufbauten nach einem Abriss sowie für umfangreiche Umbauten.“

Die städtischen Planer haben eine Prioritätenliste mit zunächst sechs Bebauungsplänen erstellt und auf dieser ganz oben den Bebauungsplan „Im Dorfe“ platziert, der den Ortsteil Baden betrifft. Für eine Anpassung dieses Bebauungsplans für dessen Teilbereich Am Schraderberg wurde im März bereits der Aufstellungsbeschluss gefasst, nun steht die öffentliche Auslegung des Änderungsentwurfs auf der Tagesordnung für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz am Dienstag, 15. November, ab 17 Uhr im Rathaus.

Um einer zu starken Wohndichte vorzubeugen, soll für den Teil der Straße Am Schraderberg – und später möglicherweise auch für andere Bereiche in Achim – die Anzahl der Wohneinheiten proportional zur Grundstücksgröße geregelt werden. Außerdem soll, entsprechend der bereits im Gebiet vorhandenen Gebäude, die eingeschossige Bauweise gewahrt bleiben. „Damit ist ein Dachgeschoss in jedem Fall möglich, solange es sich nicht um ein Vollgeschoss im Sinne der niedersächsischen Bauordnung handelt“, erläutert die Stadt Achim.

Ihr Vorstoß zielt auch darauf ab, den Klimaschutz zu verbessern. Die neuen Festsetzungen schreiben in den geänderten sowie in allen neuen Bebauungsplänen ökologische Standards vor, die bei Neubauten eingehalten werden müssen – diese gelten jedoch ebenfalls nicht für bereits bestehende Gebäude.

Insbesondere folgende Regelungen zum Klimaschutz für zukünftige Baumaßnahmen sollen zum Beispiel im Änderungsbereich der Straße Am Schraderberg greifen: Vorgeschrieben werden Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen („50 Prozent der geeigneten Dachfläche – dort wo technisch und wirtschaftlich sinnvoll“), die Grundflächenzahl darf durch Garagen und Nebenanlagen nur noch sehr begrenzt überschritten werden beziehungsweise es ist eine wasserdurchlässige Befestigung zu schaffen, und Dachflächen mit einer Dachneigung bis zu 15 Grad sind zu begrünen.

Ein Teilgebiet an der Straße Am Schraderberg ist im bestehenden Bebauungsplan als Mischgebiet ausgewiesen, weil dort mal eine Schreinerei war. Nachdem der Inhaber die Nutzung aufgegeben hatte, sei ein Gleichgewicht von Wohnen und Gewerbe in dem Viertel nicht mehr gegeben gewesen, sodass sich dort ein klassisches „allgemeines Wohngebiet“ entwickelt habe. „In ein solches soll mit den neuen Festsetzungen das Mischgebiet nun offiziell umgewandelt werden“, heißt es dazu in der Pressemitteilung der Stadt.

Wenn der Planungsausschuss Mitte November und dann Anfang Dezember der Verwaltungsausschuss grünes Licht für den nächsten Verfahrensschritt geben, wird der geänderte Bebauungsplan für vier Wochen öffentlich im Rathaus ausgelegt. Bürgerinnen und Bürger sowie insbesondere Bewohner des Gebiets haben die Möglichkeit, dazu Stellungnahmen abzugeben sowie Nachfragen an die städtische Stadtplanung unter Telefon 04202/9529411 zu richten.