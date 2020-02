Ortsausschüsse ersetzen? Rat verkleinern?

Fraktionen beraten über mögliche neue Strukturen für politische Gremien der Stadt

+ Will Reform: Bernd Junker.

Achim - Von Michael Mix. Sind die weitgehend ohne Kompetenzen ausgestatteten Ortsausschüsse im Stadtgebiet noch zeitgemäß? Oder gibt es bessere Alternativen für das Mitwirken der Ortsteilbewohner an politischen Entscheidungen in Achim? Das niedersächsische Kommunalverfassungsrecht sieht zum Beispiel die Bildung von Ortsräten oder die Bestellung von Ortsvorstehern vor. Im Namen der Gruppe SPD/Mindermann im Rat der Stadt hat Bernd Junker beantragt, dass die Verwaltung in dieser Frage in der Sitzung des Ratsausschusses für Organisation, Finanzen und Personal am Dienstag, 18. Februar, Ergebnisse liefern soll. Das Gremium, das sich auch mit einem Nachtragshaushaltsplan für 2019/20 und dem Doppelhaushalt 2021/22 befasst, tagt von 17 Uhr an öffentlich im Ratssaal.