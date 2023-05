Ordentlich was los: Stadt Achim veröffentlicht Event-Kalender

Von: Dennis Bartz

Marktmeisterin Janina Bochnig (l.) Bürgermeister Rainer Ditzfeld und die Managerin für Marketing und Kultur bei der Stadt, Tina Fischer, stellen den neuen Event-Kalender vor. © BARTZ

Achim – In modernem Design, mit farbigen Elementen und mit bunten Bildern bestückt wirbt der neue Eventkalender der Stadt Achim für die Konzerte, Feste und weiteren Open-Air-Veranstaltungen, die in den Sommermonaten in der Innenstadt stattfinden. „Mir soll nun niemand mehr damit kommen, dass in Achim nichts los ist“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld scherzhaft im Pressegespräch, zu dem er gemeinsam mit der Managerin für Marketing und Kultur der Stadt, Tina Fischer, und Marktmeisterin Janina Bochnig ins Rathaus eingeladen hatte.

Der Flyer liegt ab sofort in der Geschäftsstelle des Achimer Kreisblatts, in der Tourist-Info, im Rathaus, in vielen Gastronomiebetrieben sowie an vielen weiteren Stellen aus.

Schwerpunkt der Veranstaltungen, die in dem Event-Kalender chronologisch aufgelistet werden, ist die Innenstadt. „Der Kalender hat ein perfektes Format, um ihn zum Beispiel mit einem Magneten an den Kühlschrank zu hängen. So können Achimer sich langfristig auf Veranstaltungen freuen und verpassen nichts“, erklärt Fischer, die besonders die gute Übersichtlichkeit lobt.

Sie weist darauf hin, dass nicht alle Veranstaltungen aufgenommen werden konnten: „Wir haben uns auf die Highlights im Innenstadtbereich, im Rathauspark und im Kasch beschränkt.“

Passend zum Motto „Den Sommer feiern in Achim“ starten Fischer und Bochnig eine neue Veranstaltungsreihe: Sie laden an jedem Donnerstag im Juli von 17 bis 22 Uhr zur After-Work-Party unter dem Motto „Summertime“ auf den Bibliotheksplatz ein. Bei Livemusik, kühlen Getränken und warmen Snacks können die Besucherinnen und Besucher dann in entspannter Atmosphäre den Feierabend genießen. Tina Fischer hat diese Idee von ihrer alten Wirkungsstätte in Weyhe mitgebracht. „Für Achim haben wir das Ganze perfektioniert“, sagt sie.

Besonders freut sie sich nach eigenen Worten auch auf die Oper „Nabucco“, die am Montag, 21. August, in der Fußgängerzone aufgeführt wird. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Einen festen Platz im Event-Kalender haben außerdem unter anderem das Achimer Stadtfest (9. bis 11. Juni), die verkaufsoffenen Sonntage (11. Juni und 27. August), das Kinderstadtfest (10. August) und das Weinfest (25. bis 27. August).

Die Stadtverwaltung erinnert in diesem Zusammenhang Vereine, Gruppen und sonstige Veranstalter daran, dass sie eigene Veranstaltungen in den allgemeinen Veranstaltungskalender unter www.achim.de/freizeit/veranstaltungen eintragen können. Die Termine tauchen dann automatisch in allen Veranstaltungstipps der Städte und Gemeinden im Landkreis Verden und auf den beiden Monitoren im Achimer Rathaus auf. „Je vollständiger und je frühzeitiger die Termine eingetragen werden, desto einfacher können später geplante Veranstaltungen so terminiert werden, dass es keine Überschneidungen gibt“, betont Ditzfeld.

Fischer und Bochnig arbeiten bereits am Event-Kalender für den Herbst. „Wir werden künftig für jede Jahreszeit einen herausbringen“, verspricht Tina Fischer.