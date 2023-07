Ohrfeige für Gestaltungssatzung der Stadt

Von: Michael Mix

Dieses Wohn- und Geschäftshaus an der Badener Bahnhofstraße ist nun mit schwarzen Dachpfannen eingedeckt, obwohl die Stadt rote wollte. © mix

Achim – Lieber schwarze als rote oder rotbraune Dachpfannen, wie von der Gestaltungssatzung der Stadt Achim vorgeschrieben, wollte der Eigentümer eines neu erbauten Wohn- und Geschäftshauses an der Badener Bahnhofstraße. Um sein Ansinnen durchzusetzen, zog er mit Hilfe von Rechtsanwalt Michael Brennecke vor das Verwaltungsgericht Stade. Und dort bekam der sich von der Kommune gegängelt fühlende Mann Recht.

„Im Verfahren 2 A 115/23 hat das Verwaltungsgericht Stade der Klage eines Badener Bürgers stattgegeben, der sich gegen die Gestaltungssatzung der Stadt Achim im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 110 „Im Dorfe“, zweite Änderung, gewandt hatte“, teilt Anwalt Brennecke mit. Und erläutert dann, worum es bei dem Rechtsstreit genau ging.

Stein des Anstoßes ist Paragraf 2 der im Plan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift. Der besagt, dass als Material für die Dacheindeckung nur naturrote, rotbraune Tondachpfannen oder Betondachsteine entsprechend der dort genannten RAL-Bezeichnungen zulässig sind.

„Diese Regelung ist unwirksam“, stellt Brennecke fest. Entscheidend sei, dass entsprechende Gestaltungssatzungen einen erheblichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Bürger zur Folge hätten. „Die Stadt hat mithin ein Ermessen auszuüben und in diesem Zusammenhang die Interessen der Allgemeinheit an der Gestaltung sowie die privaten Interessen der Einzelnen in ein so ausgewogenes Verhältnis zu bringen, dass die Einbußen des privaten durch konkurrierende gestalterische Absichten der Stadt noch zureichend aufgewogen werden“, erläutert der Rechtsanwalt.

Und legt nach: Erforderlich auf Seiten der Kommune wäre hier, dass mit der Satzung ein erkennbares städtebauliches Gestaltungskonzept für einen bestimmten überschaubaren Ortsteil verfolgt werde. „Dieses Gestaltungskonzept muss aber aus der Satzung hervorgehen.“ Vorliegend beschränkten sich die Gestaltungvorgaben „allein und ausschließlich auf Farbangaben ohne jede weitere Konkretisierung oder tragende Begründung“.

Die Begründung der Stadt zur fraglichen Satzung beschränke sich darauf, dass das Plangebiet und seine Umgebung durch Häuser mit geneigten Dächern in roten bis dunklen Farben sowie mit Fassaden aus Ziegeln und hellem Putz bestimmt seien und daher Dächer mit roten bis braunroten Ziegeln oder Betonsteinen zu decken sind, legt der Achimer Anwalt dar. Aber auch noch aus einem anderen Grund erachteten er als Vertreter des Klägers und das Verwaltungsgericht die Satzung als „rechtswidrig“.

„Abgesehen davon, dass der Ausgangsangabe seinem Wortlaut nach ebenso mit der Festsetzung von schwarzen Ziegeln Rechnung getragen werden würde und hier ohne Begründung eine Begrenzung auf rote Ziegel vorgenommen wird, geht die Begründung aber auch bezüglich der Dachfarbe nicht über die generelle Zielsetzung einer farblich einheitlichen Gestaltung hinaus“, argumentiert Brennecke in bestem Juristendeutsch. Dies stelle nicht ein Gestaltungskonzept dar, sondern lediglich eine Farbvorgabe.

Das Verwaltungsgericht Stade kam nach Angaben des Anwalts „in seinem Hinweisbeschluss vom 4. Mai 2023 zum Ergebnis, dass die Gestaltungssatzung nichtig ist, da erkennbar einziges Ziel der Satzung sei, eine einheitliche Bebauung zu erreichen“. Was sich mit der „ständigen Rechtsprechung des OVG Lüneburg“ decke. Auch das Oberverwaltungsgericht halte „ein konkretes gestalterisches Konzept für die Ausgestaltung eines konkreten überschaubaren Ortsteils“ für erforderlich.

Diesen Vorgaben werde die Satzung „eindeutig nicht gerecht“, bilanziert Brennecke. Und deshalb hätten die Baubehörden seinem Mandanten inzwischen auch erlaubt, das Dach wie gewünscht schwarz einzudecken.

Aber was sagt die Stadt zu der ihr erteilten juristischen Ohrfeige? Christa Meiering, Leiterin Stadtplanung, gibt dazu auf Nachfrage folgendes Statement ab:

„Es ist geradezu ein klassisches Anliegen von örtlichen Bauvorschriften, für abgegrenzte Gebiete ein im gewissen Umfang einheitlich strukturiertes Erscheinungsbild der Baustrukturen sicherzustellen.“ Es solle ein gutes Gesamtbild mit städtebaulicher Qualität erzeugt werden. Örtliche Bauvorschriften stellten ein geeignetes Mittel dar, um einen Wandel des Stadtbildes mit negativen Auswirkungen zu verhindern.

Die Gestaltungsziele seien aus der Bestandssituation heraus abzuleiten. „Soweit die Eigentümer nicht übermäßig in ihren Gestaltungswünschen eingeschränkt und durch die Vorgaben keine maßgeblichen Kostenbelastungen verursacht werden, sind diese nicht zu beanstanden“, sagt Meiering.

Es gebe zum Thema „Gestaltungssatzung“ unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Rechtsprechungen. Das Verwaltungsgericht Stade habe in dem vorliegenden Fall „den Hinweis gegeben, dass es die Bauvorschrift aller Voraussicht nach für nichtig hält“. Der Landkreis Verden habe daraufhin als zuständige Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung erteilt.

Grundsätzlich sieht Planerin Meiering die örtlichen Regelungen durch die juristische „Watschn“ allerdings nicht in Frage gestellt. „Wichtig ist, dass die Einschätzung des Verwaltungsgerichts Stade sich auf die Vorgaben zur Dachfarbe in diesem speziellen Fall bezieht und sich hieraus keine generellen Rückschlüsse auf die Gestaltungssatzungen der Stadt Achim ableiten lassen.“