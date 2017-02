Ohne Laien stirbt Kirchenleben

Achim - In Zeiten des Priestermangels befindet sich die Amtskirche notgedrungen auf dem Rückzug. Immer mehr Aufgaben übernehmen Laien, die zum Beispiel Wortgottesdienste halten und Verstorbene beerdigen. Das birgt Chancen und Risiken, wie am Donnerstagabend beim Besuch von Dr. Christian Hennecke, Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Hildesheim, in St. Matthias, Achim, seiner alten Pfarrei, deutlich wurde.

Propst Bernd Kösling begrüßte den Gast im Beisein von gut 50 Katholiken, aber auch Pastorin Marina Kortjohann aus der evangelischen St.-Laurentius-Gemeinde an „vertrauter Wirkungsstätte“ im Gemeindehaus an der Meislahnstraße. Zusammen mit Christiane Müßig, Referentin für Lokale Kirchenentwicklung, die ihn auch nach Achim begleitete, wolle er sich innerhalb von zwei Jahren ein Bild von allen 119 Pfarreien des Bistums machen, sagte Hennecke. Was sind die Stärken und Schwächen dort? Was sollte geändert werden?

Die an den Tischen sitzenden Gemeindemitglieder von St. Matthias diskutierten schon bald lebhaft darüber, wie es in St. Matthias „läuft“ und notierten wesentliche Ergebnisse. Als „Stärken“ wurden unter anderem festgehalten: „Viele Ehrenamtliche, die Aufgaben in der Gemeinde übernehmen“, „starker Wille zur Gemeinschaft“, „intensive Gottesdienste, die besondere Tiefe haben“, „soziales Engagement, auch nach außen“, etwa in Form von Arbeit in Seniorenheimen, und die „sehr gefragten Kindergärten“ in Achim und Oyten.

Hennecke und Müßig wollten zudem wissen, „was wächst?“ Auf den Kärtchen standen dann Stichworte wie „liturgische Dienste von Laien“, „Kinderkirche“, „Sehnsucht nach Spiritualität“.

+ Dr. Christian Hennecke, Pastoralverantwortlicher beim Bistum Hildesheim, sprach in seiner früheren Pfarrei über die Kirche von morgen.

Aber auch negative Entwicklungen wurden an dem Abend nicht ausgeklammert. Frage: „Was wird schwächer, was geht zu Ende?“ Antworten hierzu: „geistliche Impulse und Professionalität“, „Anzahl der Jugendlichen, die sich firmen lassen wollen“ – von 150 Angeschriebenen meldeten sich kaum 50.

Letzter Punkt der kleinen Umfrage: „Was sind die Herausforderungen?“ Folgerichtig fiel dazu sogleich der Begriff „Jugendarbeit“, ebenfalls genannt wurden „Ökumene“ und „Akzeptanz der von Laien gehaltenen, nur schwach besuchten Wortgottesdienste“.

„Mit diesen Problemen steht Achim nicht alleine da“, wusste Hennecke. Die Weitergabe des Glaubens sei heutzutage „viel, viel schwieriger“ als noch vor Jahrzehnten. „Vielleicht brauchen wir eine andere Form des Gottesdienst-Feierns“, überlegte der Pastoralverantwortliche. Und Christen könnten ihren Glauben womöglich auch an anderen Orten als dem Gotteshaus, etwa in Betrieben, gemeinschaftlich ausleben. „Lebendige Kirche“, stellte Hennecke fest, könne im Bistum Hildesheim, wo es in zehn Jahren lediglich noch 40 Pfarrer geben werde, nur mit starker Mithilfe von Ehrenamtlichen gelingen.

Da sehe er allerdings Probleme, wandte ein Zuhörer ein. Frauen und Männer seien immer stärker ins Berufsleben eingebunden, und auch Kinder und Jugendliche hätten wegen der Ganztagsschule weniger Zeit, sich in Gruppen zu engagieren. mm