„Öfter mal ein mulmiges Gefühl gehabt“: Gerichtsvollzieher über sein Berufsleben

Obergerichtsvollzieher Michael Ullrich tritt in den Ruhestand

Der Obergerichtsvollzieher des Amtsgerichts, Michael Ullrich, tritt in den Ruhestand. Im Gespräch berichtet der 65-Jährige über sein Berufsleben.

Achim – Willkommen war Michael Ullrich in seinem Berufsleben nie. Denn wer begrüßt zu Hause oder am Arbeitsplatz schon gerne einen Gerichtsvollzieher? „Es war spannend, aber nicht immer einfach“, bilanziert Ullrich im Gespräch mit dieser Zeitung. Am 31. August ist der 65-Jährige nach fast 35 Jahren beim Amtsgericht Achim als Gerichtsvollzieher in den Ruhestand getreten.

„Ich habe in meinem Job öfter mal ein mulmiges Gefühl gehabt“, gesteht Ullrich, der mit Zustellungen, Ladungen und vornehmlich mit Vollstreckungen betraut war. Wichtig sei gewesen, zu den Leuten „immer höflich zu sein. Nicht den Fuß in die Tür zu setzen, sondern zu fragen, ob man eintreten dürfe.“

Michael Ullrich wurde im August 1958 in Daverden geboren und wuchs dort zunächst auf. 1969 zog die Familie nach Achim, wo er die Realschule besuchte. Nach dem Abschluss machte der junge Mann eine Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notargehilfen, bevor er für zwei Jahre zur Bundeswehr ging, die er im Rang eines Unteroffiziers verließ.

Am 1. August 1980 trat Ullrich in den niedersächsischen Justizdienst als Justizassistenzanwärter beim Amtsgericht Nienburg ein. Während seiner Ausbildung durchlief er mehrere Stationen, unter anderem am Landgericht Hannover und am Amtsgericht Achim. Mit seiner Ernennung zum Justizassistenten 1982 wurde Michael Ullrich zum Beamten auf Probe, 1985 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt.

Im selben Jahr begann er mit seiner Ausbildung zum Gerichtsvollzieher beim heimischen Amtsgericht. „Den Beamten reizten die damit verbundene weitgehende Eigenständigkeit bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten sowie der Außendienst“, schreibt Nikolai Sauer, Direktor am Achimer Justizstandort, in einer Mitteilung an die Presse anlässlich der feierlichen Verabschiedung des langjährigen Mitarbeiters.

Schon während der Ausbildung war Ullrich wiederholt abgeordnet, Aushilfe im Gerichtsvollzieherdienst zu leisten, so unter anderem bei den Amtsgerichten Uelzen und Buxtehude. Im September 1988 wurde er schließlich zum Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht Achim ernannt, dessen Bezirk neben dem Stadtgebiet auch die Gemeinden Ottersberg und Oyten sowie die Samtgemeinde Thedinghausen umfasst.

Seitdem stand Michael Ullrich bei Privatleuten oder Unternehmen auf der Matte, wenn die finanziell oder anderweitig in die Bredouille gekommen waren. Die Betroffenen bekamen dann von ihm den berühmt-berüchtigten „Kuckuck“ aufgeklebt, wie das amtliche Pfandsiegel umgangssprachlich gerne bezeichnet wird. Aber woher rührt der tierische Begriff? „In Preußen war dieses Siegel zumeist mit dem Wappenadler versehen, der aus Spott auf den ohnehin unausweichlichen Verwaltungsakt der Pfändung dann als Kuckuck umgedeutet wurde“, heißt es bei Wikipedia.

„Häufig handelte es sich um Geldforderungen aus Liefer- und Warenverträgen. Wenn zum Beispiel jemand für 1 000 Mark einen CD-Player oder Videorekorder gekauft hatte und nicht bezahlen konnte“, erläutert Ullrich. Andere seien wiederum durch Telefonverträge in die Schuldenfalle getappt. „Und es erfolgten natürlich auch die Wegnahme, die Vollstreckung von Pfändungen.“ Diese hätten weder vor Möbeln noch vor einem Führerschein Halt gemacht.

Mitunter habe er ganze Wohnungen und Gewerbeimmobilien räumen lassen. „Sachen wurden gepfändet und öffentlich versteigert.“ Nicht zuletzt habe es zu seinen Aufgaben gehört, Kündigungen von Arbeits- und Mietverhältnissen zuzustellen, berichtet Ullrich, der 1995 zum Obergerichtsvollzieher ernannt wurde.

Ein Beruf, in dem einem doch automatisch das Etikett „Buhmann“ anhaftet? „Man muss respektvoll miteinander umgehen, auch wenn es Schuldner sind“, antwortet Michael Ullrich. Das habe er schon nach kurzer Zeit gelernt. „Empathie spielt da eine große Rolle.“

Oft gerieten Menschen infolge Arbeitslosigkeit in schwierige finanzielle Verhältnisse. Immer wieder habe er deshalb bestellte teure Ware pfänden müssen. Aber da lasse der Gesetzgeber dem Gerichtsvollzieher inzwischen auch Spielraum. Dem Schuldner werde keineswegs prompt die Pistole auf die Brust gesetzt. „Im Laufe des Berufslebens entwickelt man ein Gespür dafür, ob Ratenzahlungen möglich sind“, sagt Ullrich.

Zu seinem Klientel zählten überwiegend sozial Schwache? „Nein, von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ist die gesamte Gesellschaft betroffen“, klärt er auf. „Nicht nur Arbeitslose oder Geringverdiener, sondern auch Anwälte oder Apotheker.“

In den 35 Berufsjahren habe er kuriose und besonders belastende Fälle erlebt, bisweilen sogar gefährliche Situationen. „Bei einer meiner letzten Amtshandlungen pfändete ich eine Violine. Die wurde dann an den Gläubiger übereignet“, erzählt Ullrich. Auf einer Silberhochzeit habe er „Geldgeschenke in vierstelliger Höhe gepfändet“.

Hochdramatisch verlief ein Sorgerechtsstreit, bei dem ein Kleinkind nach gerichtlicher Anordnung dem Vater weggenommen und der Mutter übergeben werden sollte. „Bei dem Termin auf dem Grundstück der Frau entriss ihr dann aber der Mann den Jungen“, schildert Ullrich. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wisse er nicht.

Von einem Schuldner sei er im Amtsgericht mal bedroht worden: „Ich weiß, wo du wohnst...“ Daraufhin habe er ein Büro außerhalb der eigenen vier Wände eingerichtet.

„Verbale Anfeindungen gab es öfter“, räumt er ein. Viele hätten „erstmal Dampf ablassen müssen. Danach konnte man meistens in Ruhe reden.“ Zum Eigenschutz habe er dennoch Selbstverteidigungskurse besucht. „Aber davon musste ich zum Glück nichts anwenden.“

Michael Ullrich, dem Amtsgerichtsdirektor Sauer „eine vorbildliche Pflichterfüllung und eine tatkräftige Arbeitsweise“ bescheinigt, ist sportlich unterwegs. Und das will er auch und gerade im Ruhestand beibehalten, weiterhin joggen, Rad fahren sowie Spinningkurse im Fitnessstudio geben. „Und ich koche gerne.“ Was auch der Familie gefallen dürfte. Der 65-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.