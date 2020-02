Für Öffentlichkeitsarbeit ist im Rathaus kein Geld übrig

Nur Grüne halten neuen Posten für nötig

Achim - „Wir haben erheblichen Bedarf bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die war in den vergangenen Jahren sicherlich nicht vorbildlich“, stellte Erster Stadtrat Bernd Kettenburg in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Organisation, Finanzen und Personal fest. Die Stadtverwaltung, sagte deren Vizechef, benötige eine Kraft, die die örtliche Presse und Rundfunksender aktuell und umfassend mit Informationen versorge, aber sich auch um die sozialen Medien kümmere. „Großschadenslagen“ wie zuletzt das Tohuwabohu nach einem von der Stadt mangelhaft kommunizierten Unterrichtsausfall an der Grundschule Uesen infolge eines Heizungsdefekts könnten dadurch vermieden werden, zeigte sich Kettenburg überzeugt.