Nur 50 000 Euro für die Uga

Von: Michael Mix

Teilen

Deutlich weniger Fans als erhofft wollten im Mai das Konzert von DJ Ötzi erleben. ARCHIV © BARTZ

Achim – Die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) ist mit ihrer Forderung gescheitert, den Zuschuss der Stadt für von ihr auf die Beine gestellte Veranstaltungen von 30 000 auf 100 000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Deutlich mehr Geld für die Ausrichtung der Achimer Fachausstellung (Afa), von Stadtfest und Co. als bisher will die Politik aber bewilligen. Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz folgte am Dienstag bei einer Gegenstimme von Hans Baum (FDP) und einer Enthaltung von Herfried Meyer (SPD) dem Antrag von Volker Wrede (CDU), im Doppelhaushalt 2023/2024 jeweils 50 000 Euro dafür einzuplanen.

Uga-Vorsitzender Ingo Freitag hatte zuvor in der Sitzung nochmal begründet, warum der Verein eine sechsstellige Summe verlange. Bei der Afa in diesem Jahr sei vor allem durch das spärlich besuchte Konzert von DJ Ötzi ein Verlust von 170 000 Euro entstanden. „Der Förderantrag dient in erster Linie dazu, das finanzielle Risiko von uns zu nehmen“, erklärte Freitag. Unter Umständen würden er und die übrigen Vorstandsmitglieder persönlich für nicht beglichene Rechnungen in Haftung genommen.

Für die Afa, die nur alle zwei Jahre stattfindet, benötige die Uga einen Zuschuss von rund 50 000 Euro. Der gleiche Betrag, aber jedes Jahr, sei erforderlich, um ein ansprechendes Stadtfest hinzubekommen. Und weitere 25 000 Euro verschlinge die Organisation des Weinfests.

„Die Veranstaltungen spielen für Achimer jeden Alters eine große Rolle“, schaltete sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld ein. 100 000 Euro seien „viel Geld“, räumte er ein. Aber Sponsoren für Veranstaltungen zu gewinnen, werde immer schwieriger. Ditzfeld verwies auf steigende Energie- und Personalkosten.

Angesichts des finanziellen Desasters, was die Uga bei der Afa 2022 erlitten habe, würden 50 000 Euro Subvention dafür doch gar nicht ausreichen, warf Volker Wrede ein. „Wollen wir uns DJ Ötzi, die Bayernfesthalle und dergleichen künftig noch leisten?“, fragte der Christdemokrat und schlug vor, einen jährlichen Zuschuss von 50 000 Euro an die Uga zu zahlen.

Das Showprogramm bei der Afa werde künftig wieder eine Nummer kleiner ausfallen, versicherte Ingo Freitag. „DJ Ötzi und die Bayernfesthalle waren eine einmalige Geschichte.“ Den Zusatz „erfolgreiche“ habe die Pandemie vereitelt. „Wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir damit Gewinn erwirtschaftet“, stellte der Uga-Vorsitzende fest.

„Wir wollen weiterhin, dass die Achimer was zu feiern haben“, leitete Herfried Meyer (SPD) sein Statement ein und formulierte dann einen „Kompromissvorschlag“. Er regte an, der Uga für das Afa-freie kommende Jahr einen Zuschuss in Höhe von 80 000 Euro zu gewähren und für 2024 die gewünschten 100 000 Euro. „Sollten dann bei der Kostenabrechnung noch 20 000 Euro fehlen, könnten die eventuell ja über einen Nachtragshaushalt nachgeschossen werden.“

Meyer übte allerdings auch Kritik am Veranstalter. „Ich habe nicht den Eindruck, dass das der Uga noch Spaß macht.“ Der Sozialdemokrat bemängelte den „Tonfall“ der Forderung, sowohl was die vorherige Presseveröffentlichung betreffe als auch Freitags Vortrag in der Sitzung.

„Wir können den Posten für Feste nicht mehr als verdreifachen“, meinte Michael Schröter (Grüne). Hans Baum (FDP) sprach dagegen von „Peanuts“ und fügte hinzu: „Wir reden hier über Dinge, die den Bürgern direkt Spaß machen.“ Werner Wippler (SPD) regte schließlich noch an, dass Tina Fischer, die neue Kraft für Stadtmarketing im Rathaus, sich Gedanken über die Gestaltung des Stadt- und des Weinfests machen sollte.

Und wie reagiert nun die Uga auf das Sitzungsergebnis? „Wir werden uns Gedanken machen, ob und wie wir Veranstaltungen mit kleinerem Budget ausrichten können“, antwortete Ingo Freitag auf Nachfrage der Redaktion. Es sei „traurig, dass die Politik die Arbeit für die Stadt nicht würdigt“. Andererseits bezeichnete es der Uga-Chef als „Erfolg, dass in schwierigen Zeiten der Zuschuss überhaupt erhöht wird“. Beim Stadtfest 2023, soviel sei schon klar, wird es nach Angaben von Freitag „keinen echten Headliner“ geben.