Achim - Von Ingo Schmidt. Alle zwei Jahre lädt der Achimer Schubertchor zum traditionellen Weihnachtssingen in die St.-Matthias-Kirche ein. Das Singen am Donnerstagabend war für alle Beteiligten eine besondere Veranstaltung, denn sie setzte den Schlusspunkt hinter ein bewegtes Jahr, das ganz im Zeichen des 70-jährigen Chorjubiläums stand.

„Das war ein schönes und sehr gutes Jahr“, fasste Vorsitzender Manfred Raba die Ereignisse zusammen. Aber sie hätten auch sehr viel Arbeit bedeutet, denn mit einer Soiree sowie Konzerten in Achim und Hoya und dem Weihnachtssingen vollführten die Sängerinnen und Sänger die doppelte Anzahl öffentlicher Auftritte. Ihr diesjähriges Weihnachtssingen stand erneut unter dem Motto des Kirchenliedes „In dulci jubilo“ (Nun singet und seid froh).

Mit Orchesterbegleitung und Unterstützung durch die Musiker des Kammerensembles Weser-Elbe hatte Raimund Limpinsel als Gesamtleiter für seinen Chor und die ausverkaufte Kirchenhalle ein vielfältiges, interessantes und auch anspruchsvolles Programm zusammengestellt: Klassische Stücke und Kirchenlieder wechselten mit populären Weihnachtsliedern, die zum Mitsingen aufforderten. „Dieses Konzert ist für alle, denen die Weihnachtsbotschaft etwas bedeutet“, erklärte Manfred Raba bei seiner Begrüßung. Jeder solle singen wie er kann – laut oder leise, mit hoher oder tiefer Stimme, richtig oder falsch. Bei Stücken wie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ hielt sich kaum ein Gast zurück und die Kirche war fried- und freudvoll erfüllt von weihnachtlicher Chorgemeinschaft.

Den Auftakt aber markierten die Adventsgesänge „Veni, Veni Emanuel“ aus dem 12. Jahrhundert, die auf noch ältere Versionen unbekannten Ursprungs zurückgehen und das Kommen Christi verkünden. Mit einer Suite in F-Dur aus der Sinfonia von Christian Friedrich Witt präsentierte das Orchester ein barockes Stück, das durch seine Vielfalt besticht: Vier Stimmen können darin je nach instrumentaler Besetzung flexibel eingesetzt werden, was Musiker und Orchesterleiter eindrucksvoll demonstrierten. Chorsätze von Henry John Gauntlett in niederdeutscher Sprache oder von R. Vaughan Williams in Englisch sowie instrumentale oder vokale Solo-Passagen boten reichlich Abwechslung, wie etwa der A capella-Chorsatz von Peter Cornelius. „Die Könige“ sang der Chorleiter solo, während sein Chor „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ pathetisch und schwermütig darunterlegte. Mit Händels „And the Glory oft he Lord“ aus dem Messias intonierten die Bühnenakteure das anspruchsvollste Stück. Ein Bläserchorspiel als Arrangement für „Tollite Hostias“ von Camille Saint-Saens bildete als Zugabe den krönenden Abschluss eines großartigen Konzertabends. Mit den Worten: „Singen Sie zu Hause Weihnachtslieder mit Ihrer schönen Stimme“, verabschiedete Raimund Limpinsel die rund 250 begeisterten Gäste.

Anschließend folgte die Weihnachtsfeier des Schubertchors im Gemeindehaus von St. Matthias. Noch bis Mitternacht blickten die Chormitglieder bei mitgebrachten Speisen und besinnlicher Musik zurück auf gemeinsame Unternehmungen im Jubiläumsjahr wie zum Beispiel auf das Chorfest im Oktober, einen Opernbesuch in Lübeck zu Beginn der Sommerferien oder das Boßeln der Männerstimmen in der Badener Marsch.

Zum Abschluss ehrte Manfred Raba zahlreiche Chorjubilare: Darunter Waltraud Warnken und Kurt Kunze, die bereits seit 60 Jahren im Chor singen und sich nun über eine Ehrenmitgliedschaft freuen können.