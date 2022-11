Nikolaus und Malwettbewerb Samstag auf dem Achimer Wochenmarkt

Von: Lisa Duncan

Mit einer Nikolaus-Aktion und einem Malwettbewerb wollen sie für den Achimer Wochenmarkt werben: Marktmeister Falk Rossol-Vöge, Marktsprecher und Marktsprecherin Julian und Miriam Tewes sowie Achims Erster Stadtrat Daniel Moos (v.l.). © Duncan

Achim – Die Energiekrise und die damit verbundenen die Preissteigerungen bei Produkten des täglichen Lebens machen sich auch auf dem Achimer Wochenmarkt bemerkbar: „Alle Marktbeschicker merken die Energiekrise“, weiß Marktsprecher Julian Tewes. „Die Kunden sind in ihrem Einkaufsverhalten vorsichtiger geworden. Die Zeit, als sie mit großen Tüten über den Markt gegangen sind, ist vorbei“, ergänzt Marktmeister Falk Rossol-Vöge. Darauf stellten sich auch die Marktbeschicker zunehmend ein: „Hochpreisige Produkte fallen aus dem Sortiment ‘raus“, so Tewes.

Während die Verbraucher nicht mehr bezahlen wollen beziehungsweise können, und viele Produkte stattdessen im Discounter kaufen, will Tewes seinen Qualitätsansprüchen aber weiterhin genügen: „Ich könnte dieselbe Rose verkaufen wie im Discounter, aber das mache ich nicht. Ich finde, der Wochenmarkt sollte Vorreiter sein für faire Produkte“, erklärt Tewes, der auch mit seinem Gartenbaubetrieb auf dem Markt vertreten ist.

Gerade in den vergangenen zwei Jahren hätten aber auffällig viele Familien den Einkauf auf dem Wochenmarkt für sich entdeckt, so Tewes. „Diese Leute wollen wir auf dem Markt halten. Darum ist es wichtig, da gleich anzuknüpfen.“ Dafür hat sich das Wochenmarkt-Team – Marktmeister Rossol-Vöge sowie Sprecher und Sprecherin Julian und Miriam Tewes – mit der Stadt Achim einige Aktionen überlegt.

So besucht in wenigen Tagen der Nikolaus höchstpersönlich den Achimer Wochenmarkt. Und weil der 6. Dezember auf einen Dienstag fällt, hat sich der barmherzige Bischof entschlossen, bereits einige Tage eher, nämlich am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, die Achimer mit seiner Anwesenheit und kleinen Aufmerksamkeiten für die Kinder zu beehren. Horst Blanke, im echten Leben Mitarbeiter der Achimer Tafel, schlüpft dann für einen Tag in die Rolle des Mannes mit dem weißen Bart, um Clementinen und Schoko-Nikoläuse an die jüngsten Marktkunden zu verteilen.

Darüber hinaus können sich Kinder in einem beheizten Pagodenzelt auf dem Bibliotheksplatz an einem Malwettbewerb beteiligen – Thema: Weihnachten und winterliche Motive. Gegenüber verteilt Stefan Steinbach an seinem Kaffeestand Kinderpunsch an alle, unabhängig davon, ob sie am Malwettbewerb teilnehmen oder nicht.

Bestärkt wurden die Kooperationspartner in ihrer Planung durch den Erfolg der Stempelkarten-Aktion (wir berichteten). Besonders bei den Stammkunden sei dies hervorragend angekommen, berichtet Tewes. Natürlich sollen derlei Aktionen den auch überregional bekannten Wochenmarkt hochhalten. „Wir könnten Radiowerbung schalten, aber wir wollen uns lieber mit kleinen charmanten Sachen bekannt machen, die direkt an die Leute gehen“, fährt er fort. Zielgruppe sind diesmal laut Tewes „Kinder und deren Familien“.

Die Teilnahme an dem Malwettbewerb ist ohne Anmeldung und spontan möglich. Zu gewinnen gibt es – eine Kooperation mit der Stadt Achim und Geschäftsleuten macht es möglich – Gutscheine für Spielzeugläden. Platz eins erhält einen Gutschein über 40 Euro, Platz zwei über 35 Euro, für den dritten Platz gibt es 30 Euro und die Plätze 4 bis 10 erhalten noch jeweils 15-Euro-Gutscheine. Die besten Bilder werden außerdem im Anschluss im Rathausfoyer ausgestellt und bleiben dort bis zur Gewinnausgabe am 3. Advent, Sonntag, 18. Dezember. Dann kürt eine Jury aus Marktmeisterbüro und Sprecher sowie der Stadt Achim die Gewinner. Man müsse zwar erst schauen, wie es angenommen wird. „Aber wenn das gut anläuft, würden wir etwas Ähnliches etablieren und zu Ostern wiederholen“, so Tewes.

Das Wochenmarkt-Team plant zudem bereits für 2023, also im Frühjahr oder Sommer, Achimer Kindertagesstätten gezielt einzuladen, damit sie auf dem Wochenmarkt für ein gesundes Frühstück einkaufen – und das kostenlos. „Es ist im Prinzip eine Einladung zum Frühstück“, sagt die jüngst zur zweiten Marktsprecherin gewählte Miriam Tewes, die das Amt von Vorgänger Konstantinos Seitanidis übernommen hat. Vorgesehen sei eine Mischung aus regionalem Obst und Südfrüchten – „und zwar frisch statt aus der Dose“, ergänzt Rossol-Vöge. Ziel sei es, bestehende Angebote zur Ernährungserziehung an Kitas vor Ort zu unterstützen. „Und frische, regionale Lebensmittel gibt es nun mal auf dem Wochenmarkt“, betont Tewes.