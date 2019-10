Von Nikolaus bis einen Tag vor Heiligabend

Achim - Von Sandra Bischoff. Nach Verhandlungen mit der Stadt weitet die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) den Weihnachtsmarkt aus: Statt wie bisher an zehn Tagen öffnet die Budenstadt auf dem Bibliotheksplatz in diesem Jahr vom 6. bis zum 23. Dezember ihre Pforten. „Wir wollten ein zusätzliches Wochenende gewinnen, um den Markt auf eine gesunde finanzielle Basis zu stellen“, sagt der Uga-Vorsitzende Ingo Freitag. So ist das dritte Wochenende Freitag zufolge „ein Bonbon für die Standbetreiber“.

Der Markt öffnet anders als in den Vorjahren wochentags von 12 bis 20 Uhr. Es habe sich gezeigt, dass der Beginn um 11 Uhr zu früh gewesen sei, so Freitag. An den Wochenmarkttagen sei es den Standbetreibern jedoch freigestellt, sich an die Zeiten der Marktstände anzupassen. Freitags und samstags ist die Budenstadt bis 22 Uhr geöffnet, samstags und sonntags öffnet sie statt um 12 schon um 11 Uhr.

Auch an der Lage des Weihnachtsmarkts ändert sich in diesem Jahr etwas: Die Kunsthandwerker, die im vergangenen Jahr vor der Marktpassage standen, ziehen auf die Terrasse des Artriums. „Der Platz vor der Marktpassage bleibt frei für die Beschicker des Wochenmarkts“, erläutert Freitag.

Auf dem Bibliotheksplatz wird es wieder eine kleine Bühne geben. „Zurzeit arbeiten wir an einem Rahmenprogramm und hoffen, dass wir unter der Woche auch etwas dafür finden“, sagt Freitag. Der Shanty-Chor Oyten hat sein Kommen schon bestätigt: Er tritt am zweiten und dritten Wochenende des Weihnachtsmarktes auf. Die genauen Zeiten stehen aber noch nicht fest.

Der Achimer Weihnachtsmarkt bietet Platz für 15 bis 17 Aussteller, sagt Freitag. Und es sind noch Plätze frei. „Wir suchen Kunsthandwerker, egal ob gewerblich oder privat.“ Standgebühren oder eine Beteiligung an den Stromkosten fallen nicht an. Wer einen Stand mieten möchte, zahlt dafür ebenfalls nichts. Und auch bei den Zeiten ist die Uga flexibel. „Niemand muss den gesamten Zeitraum nutzen.“ Am Wochenende 13. bis 15. Dezember sei der Markt ausgebucht, aber am ersten Wochenende sowie an den Werktagen seien noch Standplätze zu haben. Freitag und seine Mitstreiter suchen außerdem noch einen Weihnachtsmann, der täglich von 17.30 bis etwa 18 Uhr kleine Geschenke verteilt. Weiterhin fehlt laut Freitag auch ein Stand mit vegetarischem oder veganem Essen.

Sitzgelegenheiten soll es beim Artrium geben, eventuell mit großen Schirmen, die die Besucher vor Regen und Schnee schützen. „Alles in allem wird es ein kleiner Markt, wo man auch gut in der Woche mit Freunden oder Kollegen mal abends einen Glühwein trinken kann“, so Freitag.

Weitere Informationen unter

www.achimer-weihnachtsmarkt.de