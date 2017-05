Nientkewitz-Haus: Achim will Wettbewerb

Chance auf mehr Leben

Achim - Was wird aus dem leerstehenden großen Wohn- und Geschäftshaus am Glockenspiel? Die Immobilie mitten in der Fußgängerzone, die ein Bremer Geschäftsmann erworben hat, sehen viele als Ankerpunkt, um dem schwach schlagenden Herz des Einkaufsstandorts Achim mehr Leben einzuhauchen.