Als niemand half

Achim - Von Ingo Schmdt. Die menschenverachtenden Verbrechen des Nationalsozialismus waren nicht nur schrecklich, sondern auch unglaublich weitreichend: Unter dem Titel „Wir hatten noch gar nicht angefangen zu leben“ zeigt Ausstellungsmacher Martin Guse in Kooperation mit dem Weser-Aller-Bündnis (Wabe) eine Ausstellung im Achimer Rathausfoyer über Jugend-Konzentrationslager in Niedersachsen und in der Uckermark.

Die Ausstellung zeigt ein kaum beachtetes Kapitel der NS-Geschichte: Polizei und SS betrieben unter der Bezeichnung „Jugendschutzlager“ spezielle Konzentrationslager für Jugendliche in Moringen bei Göttingen, in der Zeit von 1940 bis 1945, sowie in der Stadt Fürstenberg in der Uckermark von 1942 bis 1945. Noch bis zum 26. Februar erzählen 32 Schautafeln in ergreifender Weise die Biografien zahlreicher Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn bis 25 Jahren, die aufgrund politischer, religiöser, rassischer, aber vor allem wegen vermeintlich sozialer Auffälligkeiten als sogenannte „Gemeinschaftsfremde“ inhaftiert waren.

Diese rund 3 000 jungen Menschen kamen aus allen Teilen des „Reiches“ und von Deutschen überfallenen Gebieten. Sie wurden aus ihren Lebenszusammenhängen herausgerissen und dem SS-Terror, der kriminalbiologischen Selektion und der Zwangsarbeit ausgesetzt. Die Jugendlichen wurden inhaftiert, weil sie mit Eltern, Lehrern oder Lehrherren nicht zurechtkamen und niemand ihnen dabei half, diese Probleme zu bewältigen. Was dies für die Betroffenen bedeutete, zeigt in eindrucksvoller Weise diese Ausstellung.

Die feierliche Eröffnung am Mittwochabend wurde stimmungsvoll musikalisch begleitet durch Karin Christoph und Reinhard Röhrs vom „Trio Loco“ mit piazzolla-inspirierten Arrangements und eigenen Stücken. In seiner Begrüßungsrede betonte Initiator Rudi Klemm, dass die Ausstellung viel mit unserem Denken heute zu tun habe. In der Vergangenheit habe es vielfach gesellschaftliche Bestrebungen gegeben, Probleme mit Jugendlichen durch autoritäres Handeln zu bewältigen. „Auch heute gibt es geschlossene Einrichtungen für Jugendliche in allen Bundesländern“, bemerkt der Leiter der Koordinierungsstelle Wabe und stellte dieses Vorgehen offen in Frage.

Probleme mit Jugendlichen ziehen sich durch die Geschichte der Menschheit und erneut sei eine Hinwendung zu mehr Autorität erkennbar durch Akteure, die demokratische Strukturen hinterfragen. „Treten Sie dem entgegen“, forderte Klemm die etwa 30 Gäste auf, „und leben Sie Vielfalt und Demokratie.“

Martin Guse betonte, dass die Ideen der Nazis alles andere als neu waren: Denkstrukturen zur Ausgrenzung bestimmter Gesellschaftsglieder hätten bereits Jahrzehnte vor 1933 in der Pädagogik und Sozialarbeit bestanden und bildeten später die Grundlage zur Einrichtung von Konzentrationslagern. „Wir sollten sehr genau auf unsere Sprache achten“, mahnte der Sozialpädagoge aus Liebenau, denn ausgrenzende Worte wie „Nörgler“ oder „Störer“ kennzeichnen immer noch den Sprachgebrauch in der sogenannten Fürsorge. Gleichzeitig trete eine Verrohung der Sprache und Hass in den sozialen Netzwerken offen zutage und Menschen würden öffentlich herabqualifiziert. Jeder solle sich fragen, wie weit unsere Gesellschaft noch vom Sozialdarwinismus entfernt sei. „Wem helfen wir, wem helfen wir nicht?“, diese Frage müsse man vor dem Hintergrund sozialer Standards täglich stellen.