Niedersächsische Landwirtschaftsministerin besucht Hof in Uesen

Vom Feld in den Einkaufskorb

Robert Morgan (v.l.) berichtete Ministerin Barbara Otte-Kinast und den interessierten Landwirten von seinen Füllmaschinen für Milch zur Direktvermarktung.

Uesen – Größere Wertschöpfung durch direkte Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse stand beim Besuch der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) auf dem Hof Mindermann in Uesen im Fokus. „Jeder sagt, er will den Bauern vor Ort unterstützen. Dann kauft beim Direktvermarkter ein“, fasste sie zusammen.

Jeder Landwirt, der seine Produkte direkt beim Kunden anbietet, betreibe auch immer etwas Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft. Das sah Kreislandwirt Jörn Ehlers auch so: „Die Direktvermarktung ist ein wichtiges Bindeglied zur Gesellschaft“, so der Schweinemäster aus Holtum (Geest). Damit die Wertschöpfung auch in der Region bleibe, hatte Ehlers klare Forderungen an die Politik. „Uns ist auch wichtige Infrastruktur verlorengegangen. Man findet kaum noch einen Schlachter, der einem das Schwein an den Haken hängt“, forderte er Entlastungen für das der Landwirtschaft nachgelagerte Handwerk. „Wir werden die Gebührenordnung für das Handwerk ändern und so auch die Schlachter entlasten. Nur das Innenministerium muss noch gegenzeichnen“, berichtete Otte-Kinast.

Als Kreistagsmitglied soll sich nach Vorstellung von Ehlers Hella Bachmann (CDU) dafür einsetzen, wieder ein landwirtschaftliches Fachgutachten für den Landkreis Verden erstellen zu lassen. „Das brauchen wir dann für die Direktvermarktung, weil so beispielsweise langfristig eine regionale Marke aufgebaut werden kann“, so Ehlers.

Über einen Teil des Maßnahmenpakets „Stadt Land Zukunft“ klärte Bachmann die zahlreich anwesenden Direktvermarkter auf. Mit dem neuen Förderprogramm des Landes sollen 1,7 Millionen Euro in regionale Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen oder in mobile Schlachtanlagen sowie Molkereien investiert werden. „40 Prozent Fördersatz hilft sicher vielen Direktvermarktern, Vorhaben zu realisieren oder den Landwirten, die noch Direktvermarkter werden wollen“, warb Bachmann für das Programm.

Diese Form der Vermarktung sei Kleinst- und Kleinunternehmen vorbehalten, die einen starken regionalen Warenbezug bezüglich der Verarbeitung und Vermarktung haben. Die Fördersumme werde zwischen 5000 Euro und 100 000 Euro liegen, wofür ab sofort Anträge gestellt werden können.

Kein Wunder, dass die Direktvermarkter hellhörig wurden und am liebsten sofort der Ministerin eine Wunschliste mit nach Hannover gegeben hätten. Unter ihnen Nina und Heinrich Blohme aus Hagen-Grinden, die von ihrem Start des Verkaufs der eigenen Lebensmittel berichteten. „Mit einer Eierkiste hier am Hof Mindermann haben wir angefangen“, erinnerte sich Heinrich Blohme. Jetzt steht der Regiomat in einem der alten Silotürme, der laut Blohme mit der Flex kurzerhand zum Unterstand für den Lebensmittelautomaten umgebaut wurde. „Wir haben alles auf den Kopf gestellt, auf Bio und Direktvermarktung. Knoblauch kann man auch hier anbauen. Es muss nicht alles von weit her gekauft werden“, nannte Nina Blohme ein Beispiel.

Von Knollen aus Bollen erzählte Katja Schwede, die sich als gelernte Versicherungsmaklerin sich nun um die Kartoffeln vom Weserstrand kümmert. „Bei uns können die Kunden den Kartoffeln beim Wachsen zuschauen, wenn sie einen Ausflug machen“, berichtete sie und ergänzte, dass ihr Betrieb schon vier Automaten rund um Achim aufgestellt habe und diverse Supermärkte die „Bollener Knolle“ im Sortiment haben.

„Das Einzige, was ich nicht kann, ist Treckerfahren – aber ich kann alle Leute auf unsere Kartoffeln ansprechen“, betonte sie den direkten Kontakt mit den Kunden. Sehr interessiert zeigte sie sich an der digitalen Vermarktung über Online-Plattformen, was nun eventuell über das erwähnte Förderprogramm in Angriff genommen werde.

Moritz Armbrust berichtete vom Online-Hofladen „Friedhold“ aus seiner Softwareschmiede und der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Jürgen Luttmann von der App für Wildfleisch, die direkt von den Jägern genutzt werden kann. „Der Erlass aus ihrem Ministerium zur Direktvermarktung war da sehr hilfreich“, sagte Luttmann. Denn dadurch hätten die Jäger erst die Möglichkeit zum direkten Verkauf des Wildes bekommen. Vorher hätte die App gar keinen Sinn ergeben. Der Erlass habe außerdem geholfen, die Tiefstpreise beim Wild anzuheben, weil der Markt auf der Nachfrageseite deutlich breiter wurde.

Die für Jäger und Kunden kostenlose App zeige direkt an, wann und wo welches Wildbret angeboten werde. Schon 165 000 Downloadsverzeichnete Luttmann, nachdem der Prototyp aus Verden die Marktreife erlangte. „Der Vorteil ist, dass wir alle Jäger unter einer Marke zusammengebracht haben“, so Luttmann.

„Ihr habt hier schon weit mehr Lösungen zur Direktvermarktung als andere Regionen in Niedersachsen“, zeigte sich Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast beeindruckt und nahm viele Anregungen mit in die Landeshauptstadt.