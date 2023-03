Hocker verweigert Redakteur Gespräche: „Ich sage Ihnen nichts“

Von: Michael Mix

Der Achimer Bundestagsabgeordnete Gero Hocker, der Chef der FDP in Niedersachsen werden will, offenbart ein sonderbares Verständnis von Pressefreiheit. (Archiv) © Walter

Dr. Gero Hocker wollte am Samstag Chef der FDP in Niedersachsen werden. Er stand zur Wahl, verlor aber gegen Konstantin Kuhle und ist nun Vize. Zuvor verweigerte Hocker ein Gespräch.

Gero Hocker wollte an diesem Wochenende auf dem Landesparteitag in Hildesheim Chef der FDP Niedersachsen werden. Der 47-jährige Bundestagsabgeordnete aus Achim kandidierte zusammen mit der Auricherin Sarah Buss für den Vorsitz, aber es gab auch noch weitere Bewerber für die Nachfolge des nicht mehr antretenden Amtsinhabers Stefan Birkner. Am Ende gab es weder eine Doppelspitze noch einen Sieg Hockers. Vor der Abstimmung hatte die Kreiszeitung einige Fragen an den FDP-Mann.

Wie schätzt Hocker, der von 2009 bis 2017 Landtagsabgeordneter und einige Jahre auch Generalsekretär der FDP Niedersachsen war, seine Chancen ein, die prestigeträchtige Position an der Spitze des Landesverbands zu erreichen, kurz vor der Wahl ein? Warum sollten Parteifreunde für ihn und Buss stimmen? Das wollte diese Zeitung Hocker am Donnerstag fragen. „Mit Ihnen, Herr Mix, rede ich nicht mehr!“, antwortete der Achimer am Telefon. „Sie haben schon mehrfach falsch und schlecht über mich berichtet.“ Das Gespräch war schnell beendet.

FDP-Mann Gero Hocker: „Mit Kollegen von Ihnen würde ich sprechen“

Tatsächlich geriet Gero Hocker in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen. 2020 sogar bundesweit, als sich der agrarpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion mit dem Vorwurf konfrontiert sah, Lobbyismus für die Agrar- und die Tabakindustrie zu betreiben. Der Autor dieser Zeilen berichtete zuletzt außerdem darüber, dass Nachbarn Hocker beschuldigten, seine politische Position dafür zu nutzen, um den Ausbau der nach starken Regenfällen unter Wasser stehenden Wohnstraße in Achim durchzusetzen. Und dass der FDP-Mann als Mitglied des Stadtrats seit seiner Wahl in den Bundestag 2017 kaum noch bei den Sitzungen des kommunalen Entscheidungsgremiums im Achimer Rathaus anwesend ist und somit sein Mandat vor Ort nur eingeschränkt wahrnimmt.

Diese Berichterstattung hatte Hocker missfallen. „Mit Kollegen von Ihnen würde ich sprechen“, fügte der Liberale in dem kurzen Telefonat noch hinzu. Die Kreiszeitung lässt sich allerdings von der Politik nicht vorschreiben, mit wem sie reden will und mit wem nicht.