Nach Hausbrand in Achim: Familie Kormiltseva-Höptner sucht neue Bleibe 

Achim - Innerhalb weniger Minuten hat Familie Kormiltseva-Höptner am Montag ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Wie berichtet, ist ihr Haus an der Lindenstraße in Achim nach einem Küchenbrand, der auf das ganze Gebäude übergegriffen hat, unbewohnbar. Doch ebenso binnen kurzer Zeit konnte die Familie auf die Hilfe und Solidarität von Nachbarn und Kindergarteneltern zählen.

Natalia Kormiltsevas 16-jähriger Sohn war am Montagnachmittag allein zu Hause und wollte für die Familie Essen zubereiten. Um Hühnchenteile zu frittieren, erhitzte er Öl. „Er kann kochen!“, versichert seine Mutter. Doch in einem Moment der Unachtsamkeit muss sich das Fett entzündet haben. Schnell brannte es links und rechts des Herdes. Nach telefonischer Rücksprache mit Stiefvater Michael Höptner und Absetzen eines Notrufs versuchte der junge Mann noch den Brand mit einer Decke zu löschen. Vergebens. Rasch stand die Küche in Flammen. Der Sohn brachte sich in Sicherheit. Beim Eintreffen der Löschkräfte war das Feuer schon bis ins Dachgeschoss vorgedrungen. Entsprechend unbewohnbar ist das Haus nach Abschluss der Löscharbeiten, wie sich Natalia Kormiltseva am Mittwochmittag selbst ein Bild machen konnte.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Einsatzes ergriff Simone Mindermann die Initiative. Ihr Gatte ist Feuerwehrmann und ihr Sohn mit Natalias fünfjähriger Tochter befreundet. In Windeseile schafften die Eltern des Kindergartens Schlaumäuse Kleidung und Spielzeug herbei. Nachbarn der Lindenstraße hatten ebenso Hilfsgüter gesammelt, unter anderem Windeln für Natalia Kormiltsevas und Michael Höptners gemeinsame einjährige Tochter.

+ Kurze Zeit später qualmt es aus dem Dachgeschoss. © Butt

Bei Eltern und Kindern handelt es sich um eine Patchworkfamilie wie sie im Buche steht. Die Eltern haben je eigene Kinder und eine gemeinsame Tochter. In dem Haus an der Lindenstraße wohnten sie zu fünft, doch an Wochenenden sind oft auch die drei anderen Kinder zu Besuch.

Was die Suche nach einer neuen Bleibe erschwert. In den ersten beiden Nächten kamen die Fünf im Hotel Gieschen unter. Jetzt dürfen sie drei Wochen lang in der Wohnung einer Mutter leben, die mit ihren beiden Kleinen zu ihren Eltern gezogen ist. Doch weil das Haus auf unabsehbare Zeit unbewohnbar und es generell fraglich ist, ob das Gebäude zu renovieren ist, benötigt die Patchworkfamilie möglichst kurzfristig eine Wohnung mit mindestens fünf Zimmern. Und das ist angesichts des angespannten Wohnungsmarktes gar nicht so einfach.

+ Natalia Kormiltseva und Michael Höptner mit der gemeinsamen Tochter Sofia. © pk

Dadurch, dass alles zerstört worden ist, und trotz aller materiellen Hilfsbereitschaft würde sich die Familie auch über Geldspenden freuen, um zum Beispiel die Kaution für eine Mietwohnung aufbringen zu können. Das entsprechende Spendenkonto von Natalia Kormiltseva hat die IBAN DE 76 5001 0060 0270 9136 05.

Natalia Kormiltseva und Michael Höptner sind natürlich immer noch geschockt von den Ereignissen. Und Natalias fünfjährige Tochter hat das gespendete Spielzeug unter ihrem neuen Bett zusammengerafft, um es schnell mitnehmen zu können. Denn sie plagen Verlustängste – und dass es wieder brennt. Doch die Familie empfindet auch das tiefe Gefühl der Dankbarkeit. „Die vielen Leute, die ihre Hilfe angeboten haben, sollen bitte nicht böse sein, wenn ich ihnen bei Facebook nicht antworten kann“, sagt Natalia Kormiltseva.