„Dorfgemeinschaftsfest darf nicht sterben“

Von: Michael Mix

Seit 50 Jahren wird in Uphusen das Dorfgemeinschaftsfest gefeiert. Die von den Vereinen und Privatleuten gestalteten Erntewagen nehmen oft auch am Umzug des Bremer Freimarkts teil. © -

Achim – Droht dem Dorfgemeinschaftsfest in Uphusen das Aus? Das befürchtet jedenfalls Einwohner Torsten Limberg. Nach der dreijährigen Corona-Zwangspause sollte es erstmals wieder seit 2019 über die Bühne gehen, doch es fehle ein geeigneter Veranstaltungsort. Vor der Pandemie sei das Fest am zweiten Wochenende im September in der „Mehrzweckhalle“ am Arenkamp gefeiert worden, doch diesmal wolle die Stadt diese Location nicht zur Verfügung stellen, bedauert Limberg.

„Die Zeiten haben sich geändert und viele, liebgewordene Traditionen haben ihre Daseinsberechtigung im Laufe der Jahre verloren“, leitet er ein Schreiben an diese Zeitung zu dem Thema ein. Dazu gehörten leider auch Ernte- und Dorfgemeinschaftsfeste, da Jugendliche und Zugezogene oftmals keinen Bezug dazu hätten. „Allerdings sollten nicht alle Traditionen in Vergessenheit geraten“, sagt Limberg. Das Fest in Uphusen zähle zu den wenigen Veranstaltungen in der Stadt Achim, bei denen noch altes Brauchtum gepflegt und am Leben erhalten werde.

„Es geht ja nicht einfach nur darum, zusammen ein Bierchen zu trinken und eine Bratwurst zu essen. Es ist das gemeinsame Binden der Erntekrone, der Laternenumzug für die Kinder zusammen mit der Feuerwehr, der große Umzug durchs Dorf mit geschmückten Festwagen, Fußgruppen und Oldtimer-Traktoren“, erläutert Torsten Limberg. Selbst aus anderen Achimer Ortsteilen und Nachbargemeinden seien oft Umzugsteilnehmer gekommen. „Nicht zu vergessen die anschließende Party oder der Gottesdienst und Frühschoppen am nächsten Tag.“

Früher wurde das Uphuser Dorfgemeinschaftsfest laut Limberg in einem Zelt unter der Regie der ansässigen Gastronomie gefeiert. Doch inzwischen sei das weder bei Gerken noch bei Haberkamp möglich, weil geeignete freie Flächen im Umfeld der Gasthäuser fehlten und die Säle zu wenig Platz böten beziehungsweise für diesen Zweck nicht zur Verfügung stünden.

Um die Traditionsveranstaltung nicht untergehen zu lassen, haben längst die ortsansässigen Vereine das Zepter in die Hand genommen. Die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein und der Turnerbund Uphusen richten das Dorfgemeinschaftsfest seit Jahren im Wechsel oder auch mal gemeinsam aus. Bis zur 2020 beginnenden Corona-Pause klappte das.

Für die jüngste Auflage 2019 habe man sich das Okay der Stadt geholt, um die Sporthalle am Arenkamp für einen Abend mit einem DJ zur Festhalle zu machen, blickt Torsten Limberg zurück. Die einhellige Meinung der Besucher über das „neue Gewand“ der Veranstaltung sei überwältigend gewesen. „Es gab lange nicht mehr ein so harmonisches und gut besuchtes Dorfgemeinschaftsfest“, stellt Limberg fest.

Auch sei die Halle sauber und unbeschädigt wieder an die Stadt übergeben worden. Dafür habe die Dorfgemeinschaft im Vorfeld der Veranstaltung Vorsorge getroffen. Zum Schutz des Spielfelds verlegten Limberg zufolge Uphuser Feuerwehrleute, unterstützt von Helfern aus den beiden anderen örtlichen Vereinen, die schon bei der Flüchtlingsunterbringung 2015/16 genutzten Spanplatten. Und die sanitären Anlagen in der Halle seien ohnehin „clean“ geblieben, da draußen ein Toilettenwagen bereit gestanden habe.

Nun sollte es an Ort und Stelle so weitergehen. Die Alternative, ein großes Festzelt aufzustellen, „kostet extrem viel Geld. Geld, das von den organisierenden Vereinen erst einmal durch den Verkauf von Bratwurst und Getränken erwirtschaftet werden muss“, erklärt Limberg. Denn der Eintritt zur Party solle ja, wie in der Vergangenheit, kostenlos sein.

Also hätten die Vereine bei der Stadt Achim angefragt, ob man erneut die Halle am Arenkamp für die Veranstaltung nutzen dürfe. Leider mit ablehnendem Bescheid.

Dabei seien in diesem Jahr in der Stadt bereits drei Sporthallen für größere Veranstaltungen freigegeben worden, zuletzt für Übernachtungsgäste der Landesmeisterschaften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG. „Mir erschließt sich nicht, warum hier augenscheinlich mit zweierlei Maß gemessen wird“, merkt Torsten Limberg an. So verurteile die Stadt eine Tradition zum Sterben. „Schade. Danke Achim.“

Und was sagt nun die Stadt dazu? Der schriftliche Antrag auf Nutzung der Halle sei am 12. April bei der Stadtverwaltung eingegangen und einen Tag später in der nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) behandelt worden, antwortet Pressesprecher Kai Purschke auf Nachfrage. „Der Antrag wurde vom VA mehrheitlich abgelehnt.“

Grundsätzlich gelte: „Die Sporthallen in Achim stehen in erster Linie dem Sport zur Verfügung. Für besondere Anliegen wie 100-Jahr-Feiern oder jüngst die Landesmeisterschaften der DLRG kann die Stadt Achim Ausnahmen machen“, erläutert Purschke. So sei auch gerne beim Uphuser Dorfgemeinschaftsfest 2019 verfahren worden, um dieses zu ermöglichen „und den daran beteiligten Vereinen mehr Zeit einzuräumen, für die nächsten Jahre eine andere Lösung zu finden“.

Das bunte Treiben auf den Straßen hat in Uphusen für viele Gewicht. archiv © hägermann

Seitdem seien fast vier Jahre vergangen. „Zudem gilt für die Stadt Achim ein Gleichbehandlungsgrundsatz, und es kann nicht jedem Verein für jede Halle die Möglichkeit eingeräumt werden, sie an Wochenenden mit Festen und ähnlichem zu belegen. Darunter würde der Sport ganz erheblich leiden“, führt Purschke weiter aus.

Vereine in Achim fänden daher Lösungen für sich und ihre Veranstaltungen. „So nutzt beispielsweise die Dorfgemeinschaft Borstel für ihr Fest seit jeher ein Festzelt, andere Gruppierungen nutzen Festplätze, Gastronomien, private Grundstücke etc“, teilt der Pressesprecher der Stadt abschließend mit.

Herfried Meyer, Ortsausschussvorsitzender in Uphusen, hätte sich ein anderes Vorgehen in der Angelegenheit im Rathaus gewünscht. Bürgermeister Rainer Ditzfeld habe die Abstimmung im VA herbeigeführt. Was unnötig gewesen sei. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Bürgermeister auf die Vereine in Uphusen zugeht und eine Lösung findet“, erklärt Meyer auf Nachfrage.

Zwar gebe es am Arenkamp wie im gesamten Stadtgebiet keine „Mehrzweckhalle“, sondern nur eine dem Sport gewidmete Nutzfläche, aber dort seien eben auch schon Flüchtlinge untergebracht worden. Und andere Sporthallen in Achim habe die Stadt zwischenzeitlich ja gleichfalls zweckentfremdet.

Ein Zelt am Arenkamp aufzustellen, sei nicht nur aus Kostengründen schwierig, ergänzt Meyer. „Weil das Feuerwehrhaus erweitert wird, ist ja auch die Zufahrt dort gesperrt und der zur Verfügung stehende Platz kleiner“, gibt der SPD-Politiker zu bedenken und fügt hinzu: „Die Vereine in Uphusen sind richtig sauer.“