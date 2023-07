Nicht ohne meinen Vierbeiner

Von: Dennis Bartz

Teilen

Wer mit seinem Hund in den Urlaub fahren möchte, sollte unbedingt darauf achten, dass Koffer und Taschen nicht zur Gefahr werden können. An heißen Tagen sollten die Tiere niemals alleine im Auto warten, weil sich dieses innerhalb weniger Minuten stark aufheizen kann und dann zur tödlichen Falle werden kann. © BARTZ

Achim – In den Urlaub fahren ohne ihr tierisches Familienmitglied – das ist für viele Hundebesitzer undenkbar. Grundsätzlich steht einer gemeinsamen Reise auch nichts im Weg, erklären die Achimer Hundepsychologin Susanne Rechten und Tierärztin Christina Voßmeyer aus Lunsen. Damit die Reise für alle Seiten möglichst stressfrei verläuft, gebe es aber einiges zu beachten.

Für diese Zeitung haben sie einige Tipps zusammengestellt.

. Wahl des Urlaubsziels

Flugreisen bedeuten für die Tiere meist großen Stress. Denn Hunde, die zu groß für eine Box sind, die unter den Sitz passt, müssen alleine in den Gepäckraum. Auch an Städtetrips haben Hunde meist wenig Freude. Sollte der Vierbeiner zudem gerade erst eingezogen sein, ist ein Urlaub in den eigenen vier Wänden womöglich die bessere Alternative. „Der Hund muss erstmal ankommen und die Bindung zu seinem Besitzer muss wachsen“, betont Susanne Rechten. Sie rät dazu, auf den Portalen im Internet nach hundefreundlichen Urlaubsgebieten zu suchen: „Es gibt gerade in der Sommerzeit viele Vorgaben wie Leinenzwang sowie gesperrte Strände.“

. Reisebestimmungen

„Vor dem Buchen sollten sich die Hundebesitzer genau über die Reisebestimmungen informieren. Der Impfstatus sollte in jedem Fall aktuell sein“, klärt Tierärztin Christina Voßmeyer auf. Je nach Urlaubsland ist demnach eine Tollwutimpfung und eine Behandlung gegen den Bandwurm erforderlich. Außerdem müsse ein EU-Heimtierausweis vorliegen. Wichtig sei es zudem, dass der Hund gechipt ist. Die Impfung gegen Leishmaniose muss mindestens 28 Tage vor Abreise getätigt werden. Weitere Fragen dazu beantwortet der Tierarzt des Vertrauens.

. Reiseapotheke

Sinnvoll ist ein Mittel gegen Durchfall, weil viele Hunde empfindlich auf Salzwasser reagieren. Zusätzlich empfiehlt es sich, etwas zur Behandlung von Augenentzündungen im Gepäck zu haben. Aber auch Verbandsmaterial und ein Kühlpack können hilfreich sein. Um schnell und richtig reagieren zu können, werden regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für Tierbesitzer angeboten.

. Fahrt zum Urlaubsort

Bei der Fahrt mit dem Auto zum Urlaubsort muss sichergestellt sein, dass der Hund im Falle eines Unfalls nicht durch Koffer oder ähnliches verletzt werden kann. Besondere Vorsicht ist an heißen Tagen geboten: „Der Wagen heizt sich sehr schnell auf, deswegen sollte das Tier auch nicht kurz alleine im Auto warten“, warnt Voßmeyer. Während der Fahrt kühlt die Klimaanlage – offene Fenster können bei empfindlichen Tieren dagegen schnell zu Augenentzündungen führen. Ein Sonnenschutz an den Fenstern hilft ebenfalls.

Nicht alle Hunde fahren gerne Auto – Erbrechen kann die Folge sein. Regelmäßige Pausen mit Spaziergängen helfen, die Fahrt gut zu überstehen. Vorsicht an Raststätten an der Autobahn: Dort liegt häufig viel Müll.

. Ankommen am Reiseort

Die fremde Umgebung kann bei dem Hund Stress auslösen. Die eigene Decke und das vertraute Körbchen helfen dabei, sich schneller einzuleben. Auch das eigene Futter und Spielzeug sollten im Gepäck sein. „Kauen und lecken helfen dabei, Stress abzubauen“, so Susanne Rechten. Die Hundepsychologin rät dazu, das Tier nicht sofort alleine im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung zu lassen. Es sei stattdessen wichtig, dem Hund Zeit zu geben – auch mit Rücksicht auf die anderen Gäste. Denn es kann sein, dass der Hund schreckhafter als sonst ist und häufiger bellt.

. Am Urlaubsort

Auch Hunde, die zu Hause ohne Leine unterwegs sind und dort sicher auf den Rückruf hören, sollten im Urlaub angeleint bleiben. Aufregung, Stress und Unsicherheit können sonst dazu führen, dass das Tier sich erschreckt und vor ein Auto läuft. „Für den Hund ist alles neu, er braucht deshalb erstmal mehr Zeit zum Schnüffeln. Mein Tipp: Lasst es zu und genießt im Urlaub die Entschleunigung“, so Rechten.

. Alternativen

Wer eine Reise plant, die nichts für den Hund ist, sollte sich zum Wohl des Tieres um eine sinnvolle Unterbringung bemühen. Ideal sind Freunde oder Familienangehörige, die der Hund gerne mag. „Aber auch dort sollte er vorher mal eine Probenacht verbringen“, rät Rechten. Wer sich für eine Hundepension entscheidet, sollte diese gründlich auswählen und sein Tier dort zur Probe vorher über Nacht lassen. „Für Hunde, die sonst immer bei ihrer Familie am oder im Bett schlafen, ist eine Pension, in der die Hunde in Boxen allein übernachten, nicht die beste Wahl“, erklärt die Hundepsychologin. Es gebe sehr gute Pensionen, in denen die Gasthunde bei der Familie leben.

. Fazit

Ob jemand mit oder ohne Hund verreist, sei eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen und hänge von vielen Faktoren ab. „Für mich gab es in den vergangenen elf Jahren, seit ich Baku habe, nur Urlaub mit Hund. Er gehört eben dazu. Im Alter nehmen wir nun noch mehr Rücksicht auf ihn. Wir sorgen für viel Ruhe, haben Spaß am See und machen nur noch kleine Bergtouren, die sehr früh an einem kühlen Morgen beginnen“, so Rechten.