Neustart mit Musik und Dart

Achim - Von Lisa Duncan. Was zunächst nur als Probelauf gedacht war, wurde ein voller Erfolg. Dieses Resümee zieht jedenfalls Christian Jovanovski, der seit knapp drei Monaten die alten „Katakomben“ unter neuem Namen („Atrox“) betreibt. Nachdem die Rampage Bros. mit ihrem Konzert am 28. Dezember viele Besucher ins Kellergewölbe an der Obernstraße 16 gelockt hatten, will Jovanovski nun regelmäßig Events anbieten.

„Nicht nur mit Rock, sondern auch anderen Musikrichtungen. Ich möchte ein breites Publikum ansprechen“, sagt der Gastronom. Zum Beispiel ist für Samstag, 11. Januar, ein Fun-Dart-Turnier geplant, am darauffolgenden Sonnabend, 18. Januar, ist unter dem Titel „Psygeflüster“ ein DJ des Elektromusikgenres Goa zu Gast und für den 25. Januar ist eine Schlagerparty geplant. Die Einrichtung, in der nun drei elektronische Dartscheiben dominieren, werde dem Thema des Abends entsprechend umdekoriert.

Jovanovski, der aus Cloppenburg stammt, im Martfelder Raum aufwuchs, und nun seinen Wohnsitz in Thedinghausen hat, hatte zwischenzeitlich etwa zehn Jahre im Ausland gelebt. Zuerst in Österreich, dann in der Schweiz bei Luzern, wo er als Schweißer für einen Rüstüngskonzern tätig gewesen war. Obgleich die Verdienstmöglichkeiten dort besser sind, wie er sagt, packte den 38-Jährigen irgendwann das Heimweh. Über die Kneipenkultur in Österreich und der Schweiz war er zum Dartspielen gekommen, das er mittlerweile als sein „allergrößtes Hobby“ bezeichnet. Da lag der Wunsch nahe, auch anderen Dartspielern als Kneipenwirt ein Forum zu bieten. Als er auf einem Internetportal für Immobilien sah, dass die „Katakomben“ zum Verkauf standen, nutzte er also seine Chance. Der Laden war ihm zwar nicht über eigene Kneipenbesuche bekannt, jedoch habe ihn die Besichtigung sofort überzeugt. „Das hat schon was, mit dem Gewölbe im Raucherbereich“, fand er.

Die Namensänderung hielt er allerdings für notwendig, um der urigen Schankwirtschaft einen Neustart zu ermöglichen. „Atrox“ bedeutet auf Lateinisch so viel wie wild, trotzig, oder auch schrecklich. „Atrox“ hieß zudem eine Kneipe in Salzburg, in der Jovanovski das erste Mal Dart spielte. Die sei mittlerweile geschlossen, das Hobby jedoch geblieben.

Zwei Teams trainiert der passionierte Dartspieler inzwischen in Achim, mit jeweils einmal pro Woche Training und einem Ligaspiel. In einem der Teams ist er auch als Spieler aktiv, und will damit im März in die Liga einsteigen. „Da hab ich voll Bock drauf.“ Auch Kooperationen mit dem „Wohnzimmer“ an der Langenstraße seien angedacht, um die Sportart zu fördern. Dart sei als Sport in Deutschland noch ausbaufähig, findet der Thedinghauser. „In der Schweiz werden Hobbys generell viel höher angesehen. Da nehmen sich die Leute auch mal Urlaub, um in einem Dartturnier mitzuspielen.“

Zurzeit hat der Gastronom nur eine feste Angestellte, ansonsten helfen Jovanovskis Schwestern gelegentlich aus. „Gerade in der Anfangszeit kann man noch keine großen Sprünge wagen“, sagt er. Das gelte auch für die Einrichtung, die erst Stück für Stück erneuert wird. Die bunte Deckenfreske aus Katakombenzeiten hat er zunächst in neutralem Weiß übergestrichen. In Zukunft will er den Tresen erneuern, da die Geräte schon alt und reparaturanfällig seien. Auch die gemauerten Bögen an der Bar sollen mittelfristig durch einen offenen Tresen ersetzt werden und das Mobiliar soll ebenfalls erneuert werden.

Als Kneipenwirt ist Jovanovski ein absoluter Neuling – nur als Barkeeper hat er gelegentlich gejobbt. Mit geschäftlichem Rat steht ihm jedoch seine Familie, speziell seine Mutter Sabine Wolkenhauer von der ehemaligen Fleischerei Wolkenhauer, zur Seite. Tipps holte er sich zudem von Olli Benkel, der die „Katakomben“ jahrelang erfolgreich betrieb. „Olli hat in Achim immer noch einen sehr sehr guten Ruf“, so Jovanovski, „und er riet mir auch, dass man hier mit Musik viel ausrichten kann.“ Mit Ausnahme von deutschem Gangsta-Rap ist Christian Jovanovski im Prinzip offen für jedes Genre. Wenn Musiker wegen Auftritten anfragen, nimmt er das grundsätzlich ernst: „Für jede Musikart gibt es ein Publikum.“