Von Neuheiten bis zu Klassikern

Projekt „Stadt-Land-spielt!“ macht wieder Station in Achim

+ Ganz im Zeichen des Gesellschaftsspiels steht der Aktionstag am 8. September. Archivfoto: Schmidt

Achim – Endlich können sie wieder ihre Trümpfe ausspielen: Am Sonntag, 8. September, erwarten die Besucher von 13 bis 18.30 Uhr im Laurentius-Haus an der Pfarrstraße 3 Neuheiten und Spieleklassiker. Zum siebten Mal hält das Non-Profit-Projekt „Stadt-Land-Spielt!“ Einzug in 188 Städte von Deutschland, Österreich und der Schweiz. „So auch bei uns in Achim“, sagt Carsten Geils vom Achimer Brettspiele-Club, der große und kleine Besucher einlädt, neue Spiele zu entdecken und beliebte Klassiker kennenzulernen.