Neues urbanes Quartier am Bahnhof

Entwurf für Lieken-Gelände

+ © Skizzen: BPW Der Entwurf für das Viertel, vom Norden aus. © Skizzen: BPW

Achim - Von Michael Mix. Im rückwärtigen Bereich der alten Brotfabrik haben Bagger und Bauarbeiter bereits kräftig zugelangt. Einige Gebäude des 2011 geschlossenen Lieken-Werks wurden in den vergangenen Tagen schon dem Erdboden gleich gemacht. In den nächsten Jahren soll auf dem Gelände mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes in Millionenhöhe ein neuer Stadtteil empor wachsen. Den noch bis zum 21. Februar öffentlich im Rathaus ausliegenden Entwurf für das „urbane Quartier“ stellte die Stadt am Dienstagabend bei der sogenannten „frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ vor, zu der rund 30 Interessierte in den Ratssaal gekommen waren.