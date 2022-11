Neues soziales Zentrum für Nordkreis

Von: Michael Mix

Teilen

Der Landkreis hat ein neues Sozialzentrum an der Steuben-Allee angesiedelt. © Mix

Achim – Der Landkreis Verden hat in Achim ein neues soziales Zentrum für den Nordkreis geschaffen. In einem zum Teil erweiterten und sanierten Gebäude an der Steuben-Allee 7 sind nun die Arbeitsvermittlung für Langzeitarbeitslose und Migranten, die der Qualifizierung von Kräften dienende kommunale Anstalt „Arbeit im Landkreis Verden“ (ALV) sowie der Fachdienst Jugend und Familie unter einem Dach zu finden.

„Damit gibt es eine neue Anlaufstelle für den Sozialraum Nord“, sagte Landrat Peter Bohlmann am Freitag bei einem Pressegespräch in dem frisch bezogenen Behördenhaus. Die dort angesiedelten Einrichtungen seien für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Achim, des Fleckens Ottersberg, der Gemeinde Oyten und der Samtgemeinde Thedinghausen zuständig.

Insgesamt 63 Beschäftigte kümmerten sich in dem zweigeschossigen, modernen Gebäude um die verschiedenen Anliegen. Ein Teil davon habe bisher im Verdener Kreishaus gearbeitet, wodurch dort Raumprobleme gelöst worden seien. Aber auch die Erziehungsberatungsstelle, die inzwischen den Titel „Fachdienst Jugend und Familie“ trägt, die bisher „im Norden“ auf Standorte an der Obernstraße in Achim und in Oyten verteilt war, residiere jetzt mit an der neuen Adresse. Die Bündelung des sozialen Angebots an einem Ort verkürze für Hilfesuchende und Beschäftigte der drei Einrichtungen Wege, ermögliche Synergieeffekte, betonte Bohlmann.

Das Gebäude beherbergt unter anderem den Fachdienst für Jugend und Familie. © -

Das Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände, in dem früher die Fahrschule der Bundeswehr und später die private Stadtwaldschule ansässig waren. habe der Landkreis 2016 für 650 000 Euro erworben, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Als es für diesen Zweck dann doch nicht benötigt wurde, seien dort für einige Jahre die Kreisvolkshochschule mit Sprach- und Eingliederungskursen sowie eine kleine Filiale der Arbeitsvermittlung untergebracht gewesen, berichtete Bohlmann weiter.

Schließlich sah die Spitze der Kreisverwaltung den Bedarf und die Chance, in Achim an der Stelle ein größeres Zentrum für den Sozialbereich einzurichten. Im vorigen Jahr rollten Bagger und Bauarbeiter an, die den alten Flachbau erheblich vergrößerten und umgestalteten.

Freuen sich über die modern eingerichteten Räume: (v. l.) Landrat Peter Bohlmann, Rena Mindermann (ALV), Natalia Schäfer, Leiterin des Fachdiensts für Arbeitsvermittlung und Wirtschaftsförderung, und Iris Heitkamp, zuständig für den Sektor Jugend und Familie. © -

„Wir haben ein komplettes Geschoss draufgesetzt“, schilderte Bohlmann. Der neu entstandene erste Stock verfüge über 24 Büroräume und zwei Besprechungsräume.

Darüber hinaus wurde das Erdgeschoss für die Belange der neuen Nutzer hergerichtet. „Vor allem durch das Teilen von ehemaligen Klassenräumen gibt es dort nun acht neue Räume und drei Unterrichtsräume.“

Das bereits seit Ende August sich im Betrieb befindliche neue Sozialzentrum wurde laut dem Landrat mit einem Fahrstuhl ausgestattet und ist barrierearm. Es werde mit Erdwärme beheizt. „Für all das hat der Landkreis nochmal 2,8 Millionen Euro investiert.“

Blick in einen der Büroräume im Erdgeschoss. Sie wurden durch das Teilen von früheren Klassenräumen der ehemaligen Stadtwaldschule geschaffen. © -

Das sich gut in das Stadtwaldviertel einfügende Gebäude beherberge gleich drei Abteilungen des Jugendamts mit zusammen 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erläuterte Fachdienstleiterin Iris Heitkamp. Der „allgemeine Sozialdienst“ befasse sich mit Erziehungsproblemen, der Bereich „Teilhabe“ kümmere sich um geistig, körperlich und seelisch behinderte Kinder, des Weiteren gebe es eine Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.

„Wir waren schon vor dem Umbau mit vier Vermittlern hier vertreten“, verriet Natalia Schäfer, Leiterin des Fachdiensts für Arbeitsvermittlung und Wirtschaftsförderung und zugleich Vorstand der ALV. Jetzt seien 16 Kolleginnen und Kollegen am Standort Achim tätig, um Langzeitarbeitslose, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen, anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge aus der Ukraine zu Jobs zu verhelfen.

Die ALV greife Bedürftigen dabei aktuell mit dem Projekt „Impuls digital“ unter die Arme, was vom Europäischen Sozialfonds und der N-Bank gefördert werde, hakte Rena Mindermann, Verwaltungsleiterin der ALV, ein. Das von zwei Kräften betreute niedrigschwellige Angebot mit seinen 25 Plätzen gebe es zu unterschiedlichen Uhrzeiten. „Damit werden vor allem schwer erziehbare Jugendliche und Alleinerziehende erreicht“, erklärte Mindermann und freute sich über eine „hohe Erfolgsquote“.