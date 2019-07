Neues Leben für die Alte Feuerwache

Wiedereröffnung des Lokals im Stadtzentrum durch Pächter-Ehepaar aus Sulingen

+ In die Alte Feuerwache kehrt im Herbst neues gastronomisches Leben ein. Foto: Köster

Achim - Von Philipp Köster. Gute Nachricht für Achim. Die Alte Feuerwache hat in Christian Detert einen neuen Pächter gefunden. Ab Herbst will er den Betrieb aufnehmen. Er betreibt in Wehrbleck bei Sulingen im Kreis Diepholz mit seiner Lebenspartnerin Nicole Urban das Landhaus Witten Deel sowie das „Hausgemacht“ in der Sulinger Innenstadt. „Ich liebe es, wenn ein Haus lebt und atmet“, berichtet Detert über seine erste Begegnung mit der Alten Feuerwache. Er war nach eigenen Angaben sofort begeistert. „Das ist ein wundervoller Ort, den ich gemeinsam mit den Menschen zu neuem Leben erwecken möchte.“