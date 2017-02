Neues Einkaufszentrum aus Marktpassage und Sparkasse?

Achim - Von Manfred Brodt. Ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Gelände oder weiter Schutz der sich in der Abwärtsspirale befindlichen Achimer Fußgängerzone? So standen sich bis Dienstag die politischen Lager in Achim gegenüber. Bis dann der Bürgermeister am Dienstagabend in der nicht öffentlichen Verwaltungsausschusssitzung „die Bombe platzen ließ“, dass es konkrete Absichten gebe, die Marktpassage an einen Investor zu verkaufen, der zusammen mit dem jetzigen Gebäude der Kreissparkasse dort ein neues Geschäftszentrum verwirklichen wolle.

Rewe und Rossmann sollten mit ihren Lebensmittel- und Drogerie-Märkten als Ankermieter dieses neuen Einkaufszentrums in der Fußgängerzone gehalten werden.

Zumindest die Vertreter von CDU, FDP und WGA, die bisher das Einkaufszentrum auf dem Lieken-Areal befürwortet hatten, waren bass erstaunt. FDP-Ratsherr Hans Baum wundert sich so, dass der Bürgermeister mit einer solchen Information 48 Stunden vor der entscheidenden Ratssitzung herauskomme, und fragt: „Hat er ein As im Ärmel oder falsch gespielt?“

Bürgermeister Rainer Ditzfeld habe wohl kalte Füße bekommen, weil er bei einer geheimen Abstimmung am heutigen Donnerstag im Stadtrat eine Entscheidung für das Einkaufszentrum von W&S auf der Lieken-Brache befürchten musste, mutmaßt Baum.

Ditzfeld selbst offenbarte, von den Verkaufsverhandlungen um die Marktpassage und Kreissparkasse wisse er schon länger. Jetzt auf dem Höhepunkt der Diskussion um die „nördliche Innenstadt“ habe er sich von den Gesellschaftern der Marktpassage autorisieren lassen, darüber zu informieren.

Während der Bürgermeister sich erst in der Ratssitzung öffentlich erklären will, kommt das dank der FDP schon jetzt in unsere Zeitung.

Handelt es sich dabei um die berüchtigten Fake News oder tatsächlich um Fakten und eine Alternative, die in der bisherigen Diskussion der Öffentlichkeit vorenthalten wurden?

Im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte jedenfalls einer der drei Gesellschafter der Marktpassagen-GmbH, dass sie die Immobilie mit Rewe- und Rossmann-Markt, Sportgeschäft, Bäckerei, Textilist und Friseur plus Wohnungen, Büros, Apotheke und Parkhaus an einen Investor zum 1. Juni verkaufen wollen, der zusammen mit dem Gebäude der an den Schmiedeberg umzugswilligen Kreissparkasse hier größere Geschäftsflächen schaffen, Wohnungen und Büros dabei integrieren wolle.

„Die Tinte ist fast schon trocken“, sagt der Gesellschafter und verweigert weitere Angaben zu dem Investor. Es soll ein Deutscher sein, der sein reichliches Geld in einem solchen Geschäftszentrum anlegen, aber nicht selbst als Betreiber aktiv sein will.

Die Verhandlungen seien erst in den letzten beiden Monaten in dieses konkrete Stadium getreten. Alles werde aber scheitern, wenn der Stadtrat ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Gelände beschließen sollte. Das sei dann der Todesstoß für die Fußgängerzone und das Ende dieses Geschäftszentrums dort.

Der Mitinhaber der Marktpassage ist sich sicher, dass ein Einkaufszentrum in der Randlage nicht mehr Kaufkraft in Achim binden, sondern nur zu einem Verdrängungswettbewerb innerhalb der Stadt führen werde.

Die heutige Sitzung des Stadtrats wird also noch spannender werden als ohnehin schon zu erwarten.

Die CDU hatte diese Woche noch angekündigt, bei ihrer Linie für das reduzierte Lieken-Einkaufszentrum zu bleiben. Gestern Abend zeigte sich der CDU-Vorsitzende Rüdiger Dürr allerdings noch etwas ratlos ob der neuen Entwicklung. Der Liberale Hans Baum wirft dem Bürgermeister vor, Interessenvertreter der Marktpassagen-Eigentümer zu sein, nachdem Baum und seine Freunde immer den Vorwurf gehört hätten, Hamburger Investoren zu vertreten. Baum warnt auch vor einer Drohkulisse, der Kommunalverbund könnte eine größere Geschäftsfläche statt der Brotfabrik nicht genehmigen, denn die Stadt Bremen habe sich trotz Kommunalverbunds bei der Erweiterung des Weserparks ja einen Dreck um Vereinbarungen mit ihren kleineren Nachbarn geschert.