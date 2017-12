Neuer Weihnachtsmarkt zieht, freies Wlan als Überraschung

achim - Der Start des neuen Achimer Weihnachtsmarkts auf dem Bibliotheksplatz ist geglückt. „Ich bin überwältigt, wieviel Leute heute hier sind“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld bei der Eröffnung gestern Abend. Um wenig später auch noch den Startschuss für freies Wlan in der Innenstadt zu geben und damit sicherlich vor allem die jüngere Bevölkerung glücklich zu machen.

Marko Thönsing, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), die den Weihnachtsmarkt veranstaltet, freute sich „tierisch, dass das jetzt schon so voll ist“. Ulrik Borcherdt und Kevin Marks von der Achimer Firma Solight hätten für neun Tage eine „stimmungsvolle, besinnliche Budenstadt“ rund um einen hübsch geschmückten großen Tannenbaum auf die Beine gestellt.

Zu den zwölf Holzbuden, die von der Familie Stummer aus Bruchhausen-Vilsen extra für den Achimer Markt geschaffen wurden und in denen auch drei Kunsthandwerker ihre Erzeugnisse feilbieten, sollen im Laufe der kommenden Woche noch einige hinzu kommen. Auch ein Puppentheater wird darunter sein. Zudem kündigte Thönsing „etliche Aktionen“ und ein Gastspiel von „Mr. Piano“ Dennis Volk zum Abschluss am 23. Dezember an. Heute und morgen tritt um 15 Uhr die Kindergruppe des TSV Achim auf, um die Besucher mit Tanz und Gesang zu erfreuen.

Mit Blick auf die Menge vor ihm sprach Bürgermeister Ditzfeld von einer „richtigen Entscheidung, mit dem Markt in die Innenstadt zu gehen“. Statt, wie auf anderen Festen, ein Bierfass zu spendieren, habe er diesmal zwei Weihnachtsmänner für den guten Zweck ausgesägt, angemalt und signiert. Die großen Holzfiguren versteigerte er bei Facebook zugunsten der „Sterneneltern Achim“ für 600 beziehungsweise 500 Euro. Ditzfeld und die Uga legten dann zusammen noch mal 400 Euro drauf. Stefanie Gebers von den Sterneneltern nahm die Spenden dankbar entgegen.

Während der eine oder die andere längst den ersten Glühwein oder eine Feuerzangenbowle, etwa am Stand der DLRG Achim, genossen hatte, löste der Bürgermeister schließlich noch die angekündigte „Überraschung“ ein. Mit Hilfe der Firma „Schirmer TK“, die die nötigen Antennen bezahlt habe, könne in der Fußgängerzone nun täglich drei Stunden lang und bis 22 Uhr unter „Hotspot Stadt Achim“ das Wlan-Netz genutzt werden. - mm