Neuer Radler-Kreisverband Verden fordert bessere Radwege

Von: Anne Leipold

Setzen sich für Anliegen der Radfahrenden ein: Rüdiger Henze, und die Vorstandsmitglieder Holger Löhmann, Claudia Wöstheinrich, Wilhelm Hayen und Wilfried Richter (v. l.). © Leipold

Die Gründungsversammlung des ADFC-Kreisverbands verläuft erfolgreich in Achim. Holger Löhmann wurde zum Vorsitzenden gewählt.

Achim – Damit hatte Rüdiger Henze, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Niedersachsen, nicht so schnell gerechnet: Im Landkreis Verden hat sich neben der bereits seit vielen Jahren umtriebigen ADFC Ortsgruppe Verden nun am Donnerstagabend der ADFC Kreisverband Verden gegründet. Verkehrspolitischen Themen und Anliegen der Radfahrenden werden sich fortan Holger Löhmann als Vorsitzender gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern Claudia Wöstheinrich, Wilfried Richter und Wilhelm Hayen annehmen, die allesamt einstimmig im Clubraum im Kasch gewählt worden sind. Sie haben sich nach einem Schreiben des ADFC Niedersachsens im vergangenen Jahr an seine 250 Mitglieder im Landkreis für diese Aufgabe zusammengefunden.

Ebenso überrascht war Henze über das große Interesse an der Gründungsversammlung. Unter den rund 50 Mitgliedern und Gästen waren auch Vertreter aus der Politik, wie Verdens stellvertretender Landrat Reiner Sterna. An ihn richtete Henze gleich den Wunsch, dass auch der Landkreis Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/ Bremen (AGFK) wird. „Nur gemeinsam mit Politik, Verwaltung, ADFC, Mitgliedern und Radfahrenden schaffen wir eine Mobilitäts- und Verkehrswende“, betonte Henze und hob dabei das wichtigste Ziel des ADFC heraus: die Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Rad zu erreichen. Daran arbeitet er gemeinsam mit dem BUND, Fridays for Future, kommunalen Spitzenverbänden und der Landesverkehrswacht Niedersachsen.

„Wir können hervorragend den Finger in die Wunde legen, wenn es sein muss“, betonte Henze. Neben der Förderung des Fahrradtourismus ist die Radverkehrspolitk ein weiteres wichtiges Standbein des Verbands. Dieser fordert gute und breite Radwege, sichere Kreuzungen, mehr gesicherte Fahrradabstellanlagen und -parkplätze.

Der Verband setze sich ein für eine Radverkehrsinfrastruktur, die für alle intuitiv nutzbar sei, verlange durchgängige Radverkehrsnetze und eine Ausweitung von Tempo 30, so Henze. „Es ist egal, welchen Antrieb die 48,6 Millionen Autos in Deutschland haben, das Problem ist die Masse“, betonte er. Es brauche gesetzliche Regelungen, um die Nutzung des ÖPNV und Fahrrades attraktiver zu machen.

All das sind Punkte, denen sich Löhmann und seine Mitstreitenden im Landkreis annehmen wollen. „Jetzt ist die Zeit, mitzugestalten“, betonte Wöstheinrich mit Blick auf die Mobilitätswende. „Es ist wichtig, dass sich jemand um die Belange der Radfahrer kümmert, auch über die Ortsgrenzen hinweg“, ergänzte Richter. Sie alle hoffen auf die Unterstützung der ADFC-Mitglieder vor Ort, sodass im gesamten Kreis beispielsweise wieder Touren und Fahrradcodierungen angeboten werden können, aber auch, um Mängel und Probleme im Radwegenetz aufnehmen zu können. Kaum im Amt haben sie schon die ersten Termine im Kalender, die es ihnen zugleich ermöglichen, mit kommunalen Vertretern in Kontakt zu kommen, beispielsweise dieses Wochenende bei einer Tour auf dem entstehenden Premiumradweg Bremen Nord bis Mahndorf und weiter nach Achim. Am 29. April zeigt sich der Kreisverband zusammen mit der Verdener ADFC Ortsgruppe mit einem Stand beim Stadtradeln in Verden und wird den Staffelstab am 12. Mai an Achim übergeben.

Stefan Schuster, Leiter Verkehrs- und Straßenmanagement der Stadt Achim und aus Henzes Sicht derjenige, der den Anstoß für den nun gegründeten Kreisverbands gab, ist froh um die kommende Unterstützung des ADFC vor Ort. „Wir sind dabei, die Verkehrswende hier zu gestalten“, erklärte er. „Dafür müssen wir das große Ganze im Auge behalten und da fehlte bislang der ADFC.“