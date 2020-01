Neuer Marktmeister alter Bekannter in Achim

Gastronom Falk Rossol-Vöge Nachfolger von Uellendahl / „Beschicker vielfältiges Klientel“

+ Janina Bochnig hat mit Falk Rossol-Vöge einen neuen Marktmeister an ihrer Seite. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Der neue Marktmeister ist ein alter Bekannter in Achim. Falk Rossol-Vöge, der bis zum Frühjahr das Restaurant „Alte Feuerwache“ führte, hat die Stadt für den Posten eingestellt. Der 54-jährige bisherige Gastronom tritt die Nachfolge des Ende Dezember in den Ruhestand gegangenen Klaus Uellendahl an.