Neue Schilder für mehr Sehenswürdigkeiten

Von: Michael Mix

Achim – Achim ist mehr als 930 Jahre alt und weist einige historische Gebäude auf. Allen voran die St.-Laurentius-Kirche, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Aber auch andere Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet „atmen“ Geschichte. Wen die interessiert, konnte sich bisher an acht Örtlichkeiten über dort angebrachte Hinweistafeln darüber informieren. Aber längst hatte der Zahn der Zeit daran genagt, und in Achim gibt es auch noch mehr Bauten mit für Einheimische und Touristen erwähnenswerter Vergangenheit.

Darauf hat die Stadt nun reagiert.

„Es gab ja schon länger den Wunsch, die Schilder auszutauschen“, berichtete Tina Fischer, im Rathaus für Stadtmarketing und Kulturmanagement zuständig, am Montag bei einem Pressetermin am roten Backsteingebäude des Amtsgerichts, das Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, woran ein Infotäfelchen neben dem Eingang erinnert. Der Druck sei nicht nur dort verblichen, auch trübten häufig verrostete Nägel und abgebrochene Ecken das Bild, erläuterte sie.

Seit wann die Schilder am Amtsgericht und an sieben weiteren Standorten hingen, „ist leider nicht genau herauszubekommen“, teilte Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage mit. „Es gibt Hinweise, dass zur 900-Jahr-Feier 1991 Achims die Schilder angebracht wurden, dafür konnte ich aber keine Bestätigung finden.“

Wie dem auch sei, Politik und Verwaltung begrüßten unlängst den von der Mittelweser-Touristik geäußerten Wunsch, die in die Jahre gekommenen alten Täfelchen auszutauschen. In einem Zuge sollten dann auch gleich zusätzliche Gebäude, die bisher außen vor geblieben waren, eine „zeitgemäße Beschilderung“ bekommen.

„Die Mittelweser-Touristik hat gemeinsam mit Gästeführerin Elke Gerbers neue Texte erarbeitet“, informierte Fischer. „Und auch Vorschläge gemacht, welche noch nicht berücksichtigten Gebäude ebenfalls Schilder erhalten sollen.“

Sechs Objekte seien nun neu hinzugekommen. „Sparkasse, Alte Feuerwache, Pforthaus, Gamma, Kreismusikschule und Speicher Scherf“, zählt die Marketingexpertin der Stadt auf.

An acht Stellen werden die Schilder ausgetauscht. Neben dem Amtsgericht betrifft das Fischer zufolge Riekes Honigkuchenfabrik, das Kasch, die Windmühle, die Paulsbergschule, das Clüverhaus, die St.-Laurentius-Kirche und die benachbarte Lindenwurth, wo einst in Achim Recht gesprochen wurde und sogar Todesurteile gleich direkt am Galgen vollstreckt worden sein sollen.

Sämtliche frischen Schilder haben nach Angaben von Tina Fischer ein „neues Design mit Achim-Logo samt der vier Stadtfarben und einem Button, wo später noch ein QR-Code draufkommen soll“. Das Zusatzangebot für Leute mit Smartphone und anderen mobilen Endgeräten, das weitergehende Informationen zu den Sehenswürdigkeiten liefere, werde voraussichtlich noch im Laufe dieses Sommers zur Verfügung stehen, versprach die Mitarbeiterin der Verwaltung. Auch bei alldem hätten die Mittelweser-Touristik und Gerbers ihre Finger mit im Spiel gehabt.

Zehn der rechteckigen Tafeln aus Acrylglas schraubte Thorsten Arndt von der Achimer Firma „Schilder König“ am Montag an, der Rest soll heute oder morgen erledigt werden. Um lange ihren Zweck als Informationsquelle zu erfüllen, seien die Schildchen „von hinten direkt bedruckt worden“, verriet er beim Ortstermin am Amtsgericht und fügte hinzu: „Mein Chef und eine Grafikerin im Hause haben das Design entworfen.“ Die jeweils gleich großen Tafeln hänge er mit etwas Abstand zu den Objekten. „Das sieht besser aus“, erklärte Arndt.

Die Kosten für die Gestaltung und die Produktion der Schilder sowie deren Anbringung belaufen sich laut Pressesprecher Purschke insgesamt auf rund 3 000 Euro. Die Summe werde aus dem städtischen Haushalt bezahlt.

Die interessierte Achimer Bevölkerung und wissensdurstige Gäste können fortan auf einen Blick und bald auch mit einem Klick mehr über geschichtsträchtige Stätten der Stadt erfahren. Fischer zeigt sich zufrieden: „Damit sind wohl alle wichtigen Gebäude erstmal abgedeckt.“