Neue Leiterinnen an Achimer Schulen

Nobis, Kuhr und Behnke nun in Chefpositionen

ACHIM - Mit dem in der nächsten Wochen beginnenden neuen Schuljahr werden auch an den Spitzen einiger Schulen personell die Weichen neu gestellt. So sind nach dem Weggang von Meike Wernwag, die zugleich die Grundschulen in Uesen und die Astrid-Lindgren-Schule leitete, zur Grundschule Sachsenhain in Verden gleich zwei Leitungsstellen in Achim vakant geworden.