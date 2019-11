Neue, geräumige Mensa für die IGS

Stadtverwaltung favorisiert Neubau statt Umbau der bestehenden Einrichtung

+ In der vorhandenen Mensa sitzen die Schüler beengt am Mittagstisch. Foto: mix

Achim – Den Neubau einer Mensa für die Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim schlägt die Stadtverwaltung vor. Das sei besser, als die vorhandene Mensa im Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule und IGS zu erweitern, heißt es in einer Beratungsvorlage für den Schulausschuss. Das Gremium des Stadtrates befasst sich in einer öffentlichen Sitzung am kommenden Montag um 17 Uhr im Ratssaal mit dem Thema.