Neue Einsatzkleidung schützt vor Krebs

Von: Michael Mix

Nachwuchs: Ein Teil der Jugendfeuerwehr Achim. © mix

Achim – Polizisten, Sanitäter, Notärzte oder auch Seelsorger leisten professionelle, bezahlte Hilfe bei einem Unglück. Aber wenn Menschen nach einem Unfall eingeklemmt sind, eine Ölspur abgestreut werden muss, ein Auto, ein Waldstück oder eine Wohnung brennen, dann eilen nicht zuletzt Feuerwehrleute herbei. In Achim sind es alles ehrenamtliche Kräfte, die im Alarmfall ausrücken, um Personen und Sachgüter zu retten.

Und das passiert fast jeden Tag.

„Die Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet hatte im vergangenen Jahr 287 Einsätze. Das waren 29 Prozent mehr als 2021“, informiert Stadtbrandmeister Frank Boblat im Gespräch mit dieser Zeitung. Mehr als die Hälfte der Einsätze seien sogenannte technische Hilfeleistungen gewesen. An zweiter Stelle dieser Jahresstatistik stehen mit 28 Prozent Fehlalarme. „Dazu gehören auch irrtümlich ausgelöste Brandmelder; aber das ist uns lieber, als wenn tatsächlich ein Feuer herrscht“, erklärt Boblat. Brandbekämpfung machte 2022 ihm zufolge lediglich ein Fünftel aller Ernstfälle von Baden bis Uphusen aus. „Wir haben insgesamt 7 000 Einsatzstunden geleistet“, bilanziert der Feuerwehrchef.

Immerhin stehen dafür ausreichend Freiwillige zur Verfügung. „Was aktive Einsatzkräfte im Stadtgebiet angeht, können wir uns nicht beschweren“, sagt der 54-Jährige. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl sogar um zwei auf aktuell 325 gestiegen.

Nachwuchs wird oft aus der Jugendfeuerwehr rekrutiert. Bei den Ortsfeuerwehren Achim, Baden, Bierden, Uesen und Uphusen üben, wie Boblat berichtet, insgesamt knapp 100 junge Menschen mit Schläuchen, Rohren und anderem technischem Gerät, lernen theoretische Grundlagen für das Löschen, Retten und Bergen und haben bei Wettkämpfen und in Zeltlagern viel Spaß.

Brände, wie hier an der Ecke Borsteler Landstraße / Leipziger Straße, machen 20 Prozent der Einsätze aus. © butt

Eher spielerisch geht es in der Kinderfeuerwehr zu, in der sich derzeit annähernd 90 Mädchen und Jungen von sechs bis neun Jahren tummeln. „Uns sind im vorigen Jahr rund 20 Kinder weggebrochen“, bedauert Boblat, die Gründe dafür kenne er nicht. Der Nachwuchs im Grundschulalter existiert ebenfalls bei den genannten fünf Ortsfeuerwehren, während es in Embsen nur eine Einsatzabteilung gibt.

Egal, ob Groß oder Klein, alle könnten nun wieder in gewohnter Weise zu Übungsdiensten und anderen Aktionen zusammenkommen, freut sich Frank Boblat. „Die Gruppen haben sich in der Corona-Zeit nur sehr rudimentär getroffen, vieles lief online“, blickt er auf die vergangenen drei Jahre zurück.

Seit September schlüpfen alle Aktiven bei der Feuerwehr Achim bei einem Alarm in neue Einsatzkleidung. Diese sei mit ihrem 3-D-Schnitt nicht nur modern, sondern diene vor allem der Gesundheit der freiwilligen Uniformträger. „Im Stoff sind Membranen drin, die vor Brandgasen schützen“, erläutert der Stadtbrandmeister. Der direkte Kontakt mit giftigen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) werde dadurch vermieden und damit der gefürchtete „Feuerwehrkrebs“ verhindert. Die von der Stadt für mehr als 300 000 Euro beschaffte helle Schutzkleidung mache die Feuerwehrleute außerdem besser auf der Straße sichtbar, und Schmutz, der etwa nach einem Kampf mit Flammen und Rauch auf der Uniform hafte, sei ebenfalls deutlicher zu erkennen als beim vorherigen dunkelblauen Outfit.

„Einsatzstellenhygiene“ spielt nach den Worten von Boblat auch im jüngst vom Stadtrat für die nächsten fünf Jahre beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan eine wichtige Rolle. Danach müssen die Feuerwehrleute ihre meist mit Schadstoffpartikeln überzogene Schutzkleidung nach getaner Arbeit noch am Ort des Geschehens ablegen. Diese wird laut Boblat dann sogleich in Behälter verpackt und vom Gerätewart zur Feuerwehrtechnischen Zentrale nach Verden gebracht, wo die kontaminierten Sachen gewaschen und getrocknet werden. Falle zwischenzeitlich ein Einsatz an, könnten die Aktiven auf einen Pool an alter Kleidung zurückgreifen.

Die neue Schutzkleidung hängt an den Spinden bereit. © -

Zum Bedarfsplan zähle aber auch das „Rollcontainerkonzept“. Dieses stelle sicher, dass es für bestimmte Einsatzszenarien schon fertig bestückte Behälter gebe, die im Alarmfall nur noch passend in den Gerätewagen Logistik geschoben werden müssten, informiert der oberste Achimer Feuerwehrmann, von Beruf Geschäftsführer einer Logistikfirma in Bremen.

Ein weiterer Punkt sei die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung „unter den geänderten klimatischen Bedingungen“. Leichteres Equipment wie kleinere Schläuche und Löschrucksäcke sollen den Einsatz in unwegsamem Gelände forcieren.

Für ein verbessertes „Wasserrettungskonzept“ will die Stadtfeuerwehr noch in diesem Jahr ein „Mehrzweckboot“ zum Preis von 120 000 Euro in Empfang nehmen. Das werde im Vergleich mit dem vorhandenen Vehikel über größere Motorisierung und Tragfläche verfügen und direkt am Anleger an der Ueser Brücke stationiert, um bei Unglücken auf der Weser sehr schnell eingreifen zu können, lässt Boblat wissen.

Schon im März soll die Ortsfeuerwehr Achim nach seinen Angaben ein 340 000 Euro kostendes Tanklöschfahrzeug 4000 geliefert bekommen. Und die Truppe in Embsen werde voraussichtlich im Herbst ein LF 10 für 240 000 Euro erhalten. Auch für die Badener Kollegen sei die Anschaffung solch eines Löschfahrzeugs geplant. Bestellt werden soll des Weiteren ein Einsatzleitwagen für die Stadtfeuerwehr.

Frank Boblat weist schließlich noch auf den geplanten Erweiterungsbau für die Ortsfeuerwehr Uphusen hin. Die Ausschreibung dafür stehe bevor. Nach hinten hin, in den Deich hinein, werde zunächst eine Fahrzeughalle errichtet, informiert er, „die bisherige wird anschließend zu Umkleiden und Sozialräumen umgebaut“.