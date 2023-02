Neubaugebiet auf altem Reitvereinsgelände auf Zielgerade

Von: Michael Mix

Teilen

Von der Langenstraße aus entsteht ein Stichweg. © -

Achim – Das neue kleine Wohnviertel auf dem früheren Gelände des Reitvereins Grabensee an der Mühlenstraße steht nach rund drei Jahren Bauzeit und Querelen, die zu zwischenzeitlichem Stillstand der Arbeiten führten, vor der Vollendung. Ein Großteil der dort geplanten sieben Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus sind längst errichtet und bezogen worden.

Vor Kurzem hat die Achimer Baugesellschaft Ernst damit begonnen, auch das letzte, noch fehlende Gebäude hochzuziehen.

Das begehrte Areal in bester Wohnlage, nahe der Windmühle und der Marsch gelegen und auch nicht weit von der Innenstadt entfernt, hatte die Volksbank Oyten erworben und anschließend die einzelnen Grundstücke an Bauherren verkauft. Im Februar 2020 war mit dem Abbruch der Reithalle und des benachbarten Preisrichterhäuschens gestartet worden. Danach nahm die Volksbank die Erschließung des abschüssigen Terrains in Angriff, was sich allerdings länger hinzog als vorgesehen. Was nicht nur an der schwierigen Topographie mit Abbruchkante hin zur Achimer Marsch lag.

Neben dem neuen letzten Haus auf dem Areal nahe der Mühle wird nun noch der Grabenseeweg gebaut. © Mix

Auch im Boden des früheren Reitvereinsgeländes liegende Asphaltschichten und Kopfsteinpflasterreste mussten aufwändig entfernt werden. Darüber hinaus verzögerte ein Streit mit einem Anwohner um Fahrrechte in dem Gebiet die Arbeiten, wie hinter vorgehaltener Hand zu erfahren war. In der Folge soll nun an der Böschung nicht mehr, wie geplant, eine Treppe entstehen, sondern eine auch von Autos befahrbare Rampe.

Während auf dem schräg gegenüberliegenden ehemaligen Turnierplatz die Bewohner der neuen Siedlung mit sechs Häusern bereits zu Weihnachten 2021 eingezogen waren, biegt jetzt mit einigem zeitlichen Abstand das etwas größere Projekt auf die Zielgerade ein. Von der Langenstraße aus wird aktuell ein Erschließungsweg angelegt, und auch der neue Grabenseeweg, die Zufahrt von der Mühlenstraße, soll nun gebaut werden. „Die Fertigstellung ist bis Ostern geplant“, sagt Friederike Weiß von der Volksbank Oyten auf Nachfrage. „Es kann aber auch sein, dass es sich bis in den Sommer hinzieht.“ mm