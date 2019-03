„Riwan’s“: Mohammad Zaki Hussain macht sich als Schneider selbstständig

Mohammad Zaki Hussain aus Syrien hat gleich zwei Berufe: Krankenpfleger und Schneider. „In meiner Heimat reicht ein Job nicht aus, um die Familie zu ernähren“, sagt der 48-Jährige, der wegen des Kriegs in Syrien nach Deutschland geflüchtet ist.

Achim - Von Sandra Bischoff. Dass er hier seinen Lebensunterhalt mit dem Nähen verdienen will, war ihm schnell klar. „Um als Krankenpfleger zu arbeiten, hätte er noch eine mehrjährige Ausbildung machen müssen“, übersetzt Tochter Rivan. Nun hat sich der Vater von fünf Kindern in Achim selbstständig gemacht. Kürzlich eröffnete er die Schneiderei „Riwan’s“ in der Fußgängerzone gegenüber der Rats-Apotheke. „Ich will nicht von anderen Menschen finanziert werden, wir haben schon immer selbst gearbeitet“, sagt der Schneider.

Seit anderthalb Jahren in Achim

Seit gut drei Jahren lebt die Familie in Deutschland. Erst flüchtete Vater Zaki, dann durfte die Familie nachkommen. Vor anderthalb Jahren fanden die Hussains eine Bleibe in Achim. Die Erwachsenen lernten Deutsch an der Volkshochschule, die Kinder gehen hier zur Schule. Die älteste Tochter Rivan und zwei ihrer Geschwister besuchen sogar das Gymnasium. Die 17-Jährige fungiert als Übersetzerin, wenn ihre Eltern nicht auf Anhieb die richtigen Worte finden. „Mit dem Sprechen hapert es manchmal noch ein bisschen, aber das wird“, ist Birgit Cyriacks zuversichtlich.

Die Flüchtlingshelferin hat Zaki Hussain im vergangenen Herbst im Bürgerzentrum Magdeburger Straße kennengelernt. „Ohne Birgit hätte ich das alles hier nicht hinbekommen“, findet der Existenzgründer lobende Worte. „Ich habe schon einige Geflüchtete an Unternehmen vermittelt, aber den Schritt in die Selbstständigkeit zu begleiten, war auch für mich neu. Das ist schon sehr viel Papierkram“, sagt die Flüchtlingshelferin.

Selbstständigkeit ist nicht neu

Der erste Geflüchtete, der sich in Achim seit dem Zustrom 2015 selbstständig macht, ist Zaki Hussain indes nicht: Vor wenigen Jahren hatte ein Landsmann an der Obernstraße einen Lebensmittelladen eröffnet. Unterstützung bei der Erstellung des Businessplans erhielt Hussain auch vom ehemaligen Flüchtlingsbeauftragten Axel Eggers. Durch Rudi Knapp, den Ehrenvorsitzenden der Unternehmergemeinschaft Achim, wurde Birgit Cyriacks auf das Ladenlokal an der Obernstraße 29 direkt neben dem „Lädchen“ aufmerksam.

Neu ist die Selbstständigkeit für Hussain allerdings nicht: In Syrien betrieb er eine Näherei mit mehreren Angestellten. Er sei glücklich, sich in Achim weiterentwickeln und in Frieden leben zu können, erklärt der 48-Jährige, der in seinem Geschäft von seiner Ehefrau Nazly unterstützt wird. Er ändert in seiner Schneiderei nicht nur Kleidung, sondern fertigt auch traditionell kurdische Stücke und verkauft sie.

Schneiderei nach Sohn benannt

Als besonderen Service bietet er Hausbesuche den Kunden an, die nicht mehr mobil sind. Die Schneiderei ist übrigens nach seinem Sohn Riwan und seiner Tochter Rivan benannt. „Ein Wortspiel, weil man die Namen im Deutschen gleich ausspricht“, erklärt die 17-Jährige.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld gehörte bei der Eröffnung ebenfalls zu den Gratulanten. „Ich freue mich immer, wenn in Achim neue Geschäfte eröffnen und ich finde es toll, wie Sie hier Fuß fassen“, sagte er. Das „Riwan’s“ ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.