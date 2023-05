Neben Gräbern entstehen Naturparadiese

Von: Michael Mix

Achim – „Friedhöfe haben einen hohen Wert für die Bürgerinnen und Bürger“, sagt Anke Blank, Vorsitzende des Kirchenvorstands der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Laurentius in Achim. Sie seien würdige Orte, die an verstorbene Familienangehörige oder Freunde erinnerten. Aber Friedhöfe dienten mit ihren Grünanlagen auch zunehmend dem Arten- und Klimaschutz.

Schon allein deshalb sollten sie stärker ins Blickfeld der Bevölkerung rücken. Um all das zu befördern, ist die Kirchengemeinde St. Laurentius der „Charta Friedhofskultur“ beigetreten.

„Ja, das klingt etwas sperrig und abstrakt“, räumt Angela Krtschal vom Friedhofsausschuss im Vorgespräch mit der Zeitungsredaktion ein. „Das Thema müssen wir beim Pressetermin irgendwie lebendiger transportieren, damit es die Leute anspricht.“

Der ging am Mittwoch auf dem Friedhof am Rathauspark über die Bühne. Dort präsentierten Krtschal, Blank und Mitstreiterinnen nicht nur die Beitrittsurkunde, sondern erläuterten auch, was es damit auf sich hat und wie das Ganze mit Leben gefüllt werden soll. Ihre Botschaft war klar: Friedhöfe gehen uns alle an. Und darauf ziele die Charta ab.

„Sie ist ein Zusammenschluss von Dienstleistern und Institutionen rund um den Friedhof“, erklärt Susanne Wacker, Vorsitzende des zuständigen Fachausschusses von St. Laurentius. Die Charta sei ein Bekenntnis zum Wert der Friedhöfe für die gemeinsame Kultur und für alle Bürgerinnen und Bürger. „So wird das Recht jedes Verstorbenen auf eine würdevolle Bestattung und ein anerkennendes Gedenken betont, zugleich aber auch die kulturellen, sozialen, historischen oder integrativen Aspekte der Friedhofskultur.“

Mit dem Beitritt setze die St.-Laurentius-Gemeinde ein deutliches Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Friedhöfe. Der Gottesacker sei eine Stätte des Gedenkens, aber auch ein Ort der Lebenden, der sich an den Bedürfnissen der Menschen heute ausrichten und weiterentwickeln müsse.

„So bieten unsere Friedhöfe vor Ort immer mehr pflegeleichte oder pflegefreie Bestattungsangebote an“, erläutert Wacker. Man könne sich auch für die nachhaltigste und „grünste“ Form der Beisetzung überhaupt entscheiden: eine biologische Erdbestattung mit naturnah gestalteten kleinen Gärten der Erinnerung, die die Biodiversität fördern und zum Klimaschutz beitragen.

All dies unterstreiche auch die Charta, die sich damit an den Zielsetzungen des Immateriellen Kulturerbes der Unesco orientiere. Denn anders als beim materiellen Welterbe gehe es beim Immateriellen Kulturerbe um lebendig gestaltete, kulturelle Ausdrucksformen.

Die Bestattungskultur ist längst im Wandel begriffen. Inzwischen gibt es mehr Urnen- als Erdbeisetzungen. Was Platz auf den Friedhöfen schafft, auch auf dem am Rathauspark.

„Dadurch haben wir angefangen, zunehmend Blühflächen anzulegen“, erzählt Susanne Wacker, die nicht nur den Friedhofsausschuss leitet, sondern mit Gleichgesinnten wie Krtschal oder Helga Mindermann auch gerne anpackt. Diese „Biotope für Biodiversität“ finanziere die ehrenamtlich tätige Gruppe aus dem eigenen Geldbeutel, über Spenden oder ein Programm der Landeskirche Hannover.

„Wir bepflanzen Flächen, die wir bei unserem wöchentlichen Pflegerundgang bewältigen“, ergänzt Angela Krtschal. Sie erledige das in der Regel in ein, zwei oder auch mal drei Stunden am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag, oft gemeinsam mit Ehemann Peter Laabs.

Weitere Helferinnen und Helfer seien sehr willkommen, vorab genüge ein kurzer Anruf unter Telefon 2248 im Kirchenbüro, wo Krtschal für Lohn arbeitet. Überwiegend gehe es um Pflanzenrückschnitt oder Unkraut jäten. „Schon mit kleinen Dingen hilft man uns.“ So fülle eine Frau mit Rollator regelmäßig eine Tränke für Vögel auf, andere sorgten im Winterhalbjahr für Futternachschub für die Gefiederten.

Der Pflegekreis würde den Friedhof am Rathauspark gerne in ein kleines Paradies für Pflanzen und Tiere verwandeln. „Mit unserer Personaldecke können wir jetzt leider nicht mehr machen“, bedauert Angela Krtschal. „Es wäre schön, wenn wir Unterstützung bekämen.“

Ohne ehrenamtliches Engagement sei die nötige Arbeit für eine vielfältige Flora und Fauna auf dem weitläufigen Friedhof nicht zu leisten, bekräftigt Hilke von Mach-Eickhorst, die ebenfalls dem Ausschuss angehört und von Beruf ein Bestattungsinstitut leitet. Denn die Kirchengemeinde habe „deutlich weniger Mittel zur Verfügung als die Stadt“. Zumal die Einnahmen aus den Friedhofsgebühren wegen der sinkenden Zahl von Erdgrabstellen immer schmaler ausfielen.

Die Gemeinde St. Laurentius sei dennoch bestrebt, den Arten- und Klimaschutz voranzubringen. Der Rasen auf den Friedhöfen an der Kírche und am Rathauspark werde von den hauptamtlichen Kräften „weniger oft gemäht und bei den großen Flächen nur an den Rändern“, informiert von Mach-Eickhorst.

Wenn alles grünt und blüht, kreucht und fleucht, sei das doch ein Gewinn für alle in Achim. „Es wäre schön, wenn der Weg über den Friedhof zur Gewohnheit werden könnte“, sagt Hilke von Mach-Eickhorst. Ihr und den anderen Frauen schwebt im Anschluss an den Rathauspark eine weitere „kleine Erholungsoase“ vor. Eben ein wertvolles Stück Kultur.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Laurentius ist der Charta Friedhofskultur beigetreten. Der Friedhofsausschuss zeigt auf dem Friedhof am Rathauspark stolz die Beitrittsurkunde: (von links) Lydia Klose, Susanne Wacker, Angela Krtschal, Hilke von Mach-Eickhorst, Anke Blank und Helga Mindermann. © Mix