„Natur braucht Dunkelheit“

Von: Michael Mix

Achim – „In der Berichterstattung über die nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung werden leider nur negative Aspekte und persönliche Unbequemlichkeiten erwähnt“, bemängelt Katrin May mit Blick auf den Artikel „Locken Achims dunkle Straßen Einbrecher an?“ vom 13. Januar. Dass sich die von der Stadt wegen der Energiekrise getroffene Maßnahme positiv auf Natur und Umwelt auswirke, falle dabei leider unter den Tisch.

Die Achimerin nennt das Stichwort „Lichtverschmutzung“ und fügt hinzu: „Aus Umweltschutzgründen – und damit auch im Sinne des Klimaschutzes – ist es längst überfällig, dass die Straßenlaternen nachts abgeschaltet werden.“ Sie hoffe, dass Politik und Verwaltung bei einer Neubewertung des Themas nach Ende der Energiekrise auch die negativen Folgen brennender Lampen berücksichtigten.

Mays Meinung ist ganz im Sinne des Naturschutzbunds (Nabu). Lisa Beulshausen und Sabrina Kernhoff, die Sprecherinnen der Achimer Gruppe, begrüßen die seit November herrschende Nachtabschaltung der Laternen im Stadtgebiet. Denn Lichtverschmutzung sei ein viel größeres Problem als viele glaubten, legen sie auf Nachfrage dieser Zeitung dar.

„Natur braucht Dunkelheit“, sagt Kernhoff. „Der Tag-Nacht-Rhythmus ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen wichtig“, ergänzt Beulshausen.

Die allermeisten Leute dunkelten ihre Schlafzimmer ab. „Tieren muten wir zu, dass sie Tag und Nacht Helligkeit ausgesetzt sind“, zeigt Kernhoff eine Diskrepanz auf.

Vor allem für Insekten werden eingeschaltete Lampen zum Verhängnis. Die umherschwirrenden Kleintiere orientierten sich am Mond, helles, blaues Licht ziehe sie deshalb magisch an, erklärt Beulshausen. Laut Studien sterbe oder verletze sich zumindest ein Drittel der Insekten, die gegen künstliche Lichtquellen fliegen.

Energiesparende LED-Beleuchtung sei zwar kalt, „da verbrennen sie also nicht“, aber meist auch nicht optimal, merkt Lisa Beulshausen an. Denn Leuchtkörper lockten nicht nur Insekten, sondern auch deren Feinde wie Eulen und Fledermäuse an. „Wenn LED auf dunkles Licht, gelb oder orange, umgestellt würde, wäre es kein Problem mehr für Insekten.“ Empfohlen werde Amber in der Farbtemperatur von 1 700 bis 1 900 Kelvin.

Beleuchtung beeinträchtige aber auch die Bestäubung durch nachtaktive Insekten. „Die fliegen dann zu den Lampen statt zu den Blüten“, weiß Kernhoff.

Natürlich vermittle Straßenbeleuchtung Passanten, vor allem Frauen, die nachts unterwegs sind, ein Gefühl der Sicherheit, lassen die beiden Nabu-Aktivistinnen im Gespräch auch diesen Aspekt des Themas nicht außer Acht. „Wir brauchen dafür aber nicht durchgängige Beleuchtung, sondern nur an einigen Stellen wie Fußgängerüberwegen“, sagt Lisa Beulshausen. Hell erleuchtete Straßen gaukelten den Nutzern Sicherheit auch eher nur vor, könnten sogar das Gegenteil bewirken. „Gerade dadurch werde ich doch sichtbar.“

Die Gefahr, auf der Straße Opfer von Kriminalität zu werden, sei im Übrigen gering. Die allermeisten Gewalttaten würden doch im familiären Umfeld verübt.

Aber nicht nur die Straßenbeleuchtung bringt Flora und Fauna aus dem Gleichgewicht. Denn auch viele Gebäude, öffentliche wie private, und Gärten strahlen nachts um die Wette.

Worunter mehr als nur Insekten, Fledermäuse oder Vögel leiden. „Auch Bodenorganismen werden extrem durch künstliche Lichtquellen gestört, zum Beispiel durch die bei vielen beliebten Kugelleuchten, die mit 30 Lux leuchten“, schildert Beulshausen. Der Vollmond dagegen habe lediglich eine Leuchtstärke von 0,1 bis 0,3 Lux. „Es ist wichtig, dass die Beleuchtung nicht die ganze Nacht eingeschaltet ist“, appelliert die Nabu-Sprecherin an die Bevölkerung.

Allerdings trügen auch viele Unternehmen erheblich zur Lichtverschmutzung bei, ergänzt ihre Kollegin. „Ganz extrem ist das bei Amazon“, sagt Sabrina Kernhoff. Das Firmengelände an der Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost sei die ganze Nacht „übermäßig“ in hellstes Licht getaucht.

Lisa Beulshausen schlägt vor, auf privatem und öffentlichem Gelände höchstens jede dritte Lampe anzuschalten. Die Lichtquellen sollten dabei möglichst nach unten abstrahlen. Eine gute Alternative seien auch Bewegungsmelder.

Nachts taghell erleuchtete Straßen und Grundstücke schadeten der Tier- und Pflanzenwelt immens. „Der Lebensrhythmus von zahlreichen Arten wird vollkommen durcheinander gebracht“, betont Kernhoff. „Wir Menschen schlafen ja auch nicht gerne bei Licht“, gibt sie zu bedenken.

„Tatort Straßenbeleuchtung: Wenn die Nacht verschwindet“, wie Lisa Beulshausen einwirft – das sollte nicht nur wegen des Arten-, Klima- und Umweltschutzes ein Thema sein. Auch für Menschen werde dadurch das Leben ärmer.

„Viele nehmen den Zauber der Nacht gar nicht mehr wahr“, bedauert Sabrina Kernhoff. Dunkelheit sei ja längst nicht nur bedrohlich, sondern könne entspannend wirken und herrliche Perspektiven eröffnen. „Die Schönheit des Sternenhimmels ist einfach wunderbar.“