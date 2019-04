Achimer Brettspiele-Club hat deutsche Vizemeisterin im Qwixx in seinen Reihen

Nationale Klasse beim Achimer Brettspiele-Club am Tisch: Silvia Schwartz (links), deutsche Vizemeisterin im Qwixx, sitzt hier neben Titelträgerin Ylva Gummert.

Achim – Der Achimer Brettspiele-Club (ABC) hat seit wenigen Wochen mit Silvia Schwartz (Cluvenhagen) eine deutsche Vizemeisterin im Würfelspiel Qwixx in seinen Reihen. Und die einzige, die noch besser als sie war, kommt auch nicht von weit her: Deutsche Meisterin ist Ylva Gummert aus Bassen, die beim Hellweger Spieletreff mitmischt.

Silvia Schwartz qualifizierte sich bei der ABC-Veranstaltung „Stadt – Land – spielt“ im September vergangenen Jahres für die Titelkämpfe auf nationaler Ebene, Ylva Gummert schaffte das bei den Bremer Spieletagen im März. Die deutschen Meisterschaften im Qwixx gingen dann Anfang April im hessischen Lautertal über die Bühne.

36 Spielefreaks wetteiferten dort miteinander. Nach zig Duellen in vier Vorrunden würfelten die besten 16 Akteure an vier Tischen die Finalteilnehmer aus. Immer mehr Spielvarianten kamen nun hinzu. „Big Points“ hieß es in der Zwischenrunde, wobei Schwartz und Gummert erfolgreich waren. Im ersten von zwei Finals, bei der die Variante „gemixxt“ gespielt wurde, holte sich Ylva Gummert den Sieg, Silvia Schwartz belegte hier den dritten Platz. Im zweiten Finale, mit der speziellen Variante „Charakter“, gewann Ylva Gummert erneut. Silvia Schwartz eroberte dabei den zweiten Rang.

Qwixx ist ein Würfelspiel mit sechs Würfeln (zwei weiße und vier farbige), bei dem jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt mitspielt. Der würfelnde, aktive Spieler nennt laut die Summe der beiden weißen Würfel. Jeder Spieler darf, aber muss nicht, diese Zahl auf seinem Spielblock in einer der vier Farbreihen ankreuzen. Der aktive Spieler darf zusätzlich einen weißen Würfel und einen farbigen Würfel kombinieren und die Summe in der entsprechenden Farbreihe ankreuzen. Nutzt der aktive Spieler keine Möglichkeit zum Ankreuzen, muss er einen Fehlwurf (fünf Minuspunkte) eintragen.

Sobald ein Spieler eine Zahlenreihe abschließen kann, spielt diese Farbe für keinen Spieler mehr mit. Wird die zweite Reihe beendet oder hat ein einziger Spieler einen vierten Fehlwurf, endet das Spiel. Die Anzahl der Kreuze pro Reihe multipliziert mit einem dazugehörigen Faktor ergibt eine Punktzahl. Diese wird addiert, wobei etwaige Minuspunkte abgezogen werden. Der Spieler oder die Spielerin mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Eine Partie dauert im Durchschnitt 20 Minuten. Qwixx, das noch fünf weitere Spielvarianten besitzt, erfreut sich sich in deutschen Landen seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit.

Wer Lust auf Brettspiele hat oder diese kennenlernen möchte, hat dazu beim ABC alle zwei Wochen freitags in den geraden Kalenderwochen Gelegenheit. Um 19.30 Uhr treffen sich große und auch kleinere Spielefreunde im Laurentius-Haus, Pfarrstraße 3 in Achim. Brandneue Spiele werden am Freitag, 3. Mai, beim „Pegasus-Tag“ beim ABC vorgestellt, erklärt und gemeinsam mit den Besuchern gespielt. „Auch dazu sind alle Interessierten willkommen“, sagen Alexander Jung und Carsten Geils, die den Club gemeinsam leiten und mit viel Leidenschaft bei der Sache sind. „Wenn es uns packt, spielen wir auch mal die halbe Nacht durch.“

Wer jede Woche mit Gleichgesinnten Spaß bei Qwixx und Co. haben möchte oder wem der Freitagstermin in Achim nicht passt: Der Hellweger Spieltreff startet jeden Dienstag um 18 Uhr im dortigen Heimat- und Kulturhaus.

