Das Narrative gibt die Tonart vor

In der gut gefüllten Buchhandlung stellte Alex Capus seinen neuen Roman „Königskinder“ vor. Die Autorenlesung war schon einige Wochen im Voraus ausverkauft. - Foto: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Als er am Mittwochabend die Buchhandlung betritt, wirkt er leicht abgekämpft. Dabei ist der Schriftsteller Alex Capus nicht direkt aus seiner Heimatstadt, dem schweizerischen Olten, sondern aus Lüneburg angereist, wie Buchhändler Veit Hoffmann den zahlreichen Zuhörern berichtet. Erstmals im Jahr 2008, und nun bereits zum fünften Mal, ist der 57-Jährige zu Gast bei Hoffmann: „Wir haben’s immer fein zusammen“, begründet Capus seine regelmäßigen Lesebesuche in Achim.

Mit „Königskinder“ legt der Autor, der sich oft historischen Stoffen widmet und 2011 mit „Léon und Louise“ für den Deutschen Buchpreis nominiert war, mal wieder eine Liebesgeschichte vor.

Diesmal erzählt er sie als Geschichte in der Geschichte: Ein Ehepaar, Max und Tina, hat sich mit dem Auto im Schneegestöber festgefahren. Sie müssen eine Nacht auf einer Passtraße mitten im Nirgendwo ausharren, bis sie der Schneefräser am Morgen freischaufelt. Um die Hoffnung zu bewahren, erzählt Max seiner Frau eine Geschichte. Die Gattin ist, wie sich herausstellt, zwar eine aufmerksame, aber durchaus streitbare Zuhörerin, die den Erzähler immer wieder unterbricht und sein Drehbuch umschreiben will.

Max’ Erzählung ist auf ebendieser Passhöhe im Greyerzer Land angesiedelt, spielt aber im 18. Jahrhundert, am Vorabend der französischen Revolution. Die Gebrüder Montgolfier sind kurz davor, mit einem Heißluftballon den Menschheitstraum vom Fliegen wahr werden zu lassen. Vor diesem Hintergrund verliebt sich der Alphirte Jakob in die Tochter des Großbauern im Tal, der mit ihm zwar Handel treibt, aber die Verbindung zu seiner Tochter Marie zutiefst mißbilligt. Um den Jüngling loszuwerden, veranlasst er, ihn zum Militärdienst einziehen zu lassen. Doch auch nach neun Jahren im Exil scheint gegen die junge Liebe kein Kraut gewachsen, sodass Jakob bald erneut weggeschickt wird – diesmal nach Versailles, wo er dem König von Frankreich direkt dienen soll.

„Ich hab’ das alles nicht erfunden“

Die Handlung entspringt übrigens nicht Capus’ Fantasie: „Ich hab’ das alles nicht erfunden“, betont der Schweizer, der übrigens auch französische Wurzeln hat. Jedenfalls lassen Lieder und andere historische Aufzeichnungen, die Capus bei seinen Recherchen fand, vermuten, dass es diese beiden Liebenden namens Jakob und Marie wirklich gegeben hat.

„Ich habe lange überlegt, in welchem Ton ich die Geschichte erzählen soll“, verrät Alex Capus dem Publikum. Der berühmte erste Satz sei wichtig, weil er, vergleichbar mit einem Musikstück, die Tonart vorgebe. „Und die muss man dann bis zum Ende des Buches durchhalten.“ Die Klammer oder den Notenschlüssel von „Königskinder“ bildet die mündliche Erzählweise, soviel war schnell klar. Was den Autor gleich vor das nächste Problem stellte: Um die Geschichte in der Geschichte zu platzieren, musste er einen realistischen Rahmen finden. „Sonst glaubt ja keiner, dass da jemand acht Stunden lang zuhört.“

Gekonnt reichert Capus die Textpassagen mit weiterführenden Anekdoten an. Da ist es fast egal, ob er über den Schreibprozess, historische Hintergründe oder Fernsehgewohnheiten seiner Frau berichtet: Erzählen kann Capus meisterhaft. Dazu bekommt der Zuhörer eine Portion trockenen Humors und den klangvollen schweizer Akzent, mit dem sich Capus, vor dem Hintergrund der ersten Schneeflocken dieses Winters, an diesem Abend wirkungsvoll in Szene setzt und Lust aufs Weiterlesen macht.