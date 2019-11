Achim – Unter dem Motto „Nachtigall ik hör dir trapsen“ lädt die Polizei für Mittwoch, 6. November, ab 15 Uhr im Rathaus zu einem Vortrag zum Thema „Sicherheit im Alter“ ein.

„Immer wieder sind ältere Menschen Ziel von Gaunern und Betrügern. Diese Situationen begegnen den Menschen nicht nur auf der Straße, sondern auch an der eigenen Haustür und am Telefon“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Verden / Osterholz. Karsten Döhrmann von der Pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg zeigt am Mittwoch in einem Theaterstück, wie sich Bürger vor „Gaunereien und falschen Fuffzigern“ schützen können. Außerdem erklärt ein Ermittler der Polizeiinspektion Verden / Osterholz, wie falsche Polizeibeamte vorgehen und wie sie rechtzeitig erkannt werden. Um zu verstehen, wie die Täter handeln, hören die Gäste einen Telefonmitschnitt eines echten Vorfalls. Durch den Nachmittag führen Katja Brammer und Joachim Kopietz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion. Die Beamten stehen außerdem für Fragen und Beratungen zu den Themen Prävention und Sicherheit zur Verfügung.

Anmeldungen für den Infonachmittag sind bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202 / 99 61 23 möglich.