Nachteile ausgleichen, und nicht „verbesondern“

Jessica Firus arbeitet als Schulassistentin der Lebenshilfe mit Zoe N. an Badener Schule

+ Zoe N. mit Schulassistentin Jessica Firus: Die Lebenshilfe-Mitarbeiterin unterstützt die Schülerin mit Schreibarbeiten, Schulmaterialien und anderen täglichen Verrichtungen. - Foto: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Deutsch steht heute auf dem Stundenplan der 3c an der Grundschule Baden. Die Schüler kramen in ihren Schulranzen nach den Heften und Arbeitsbüchern, denn Klassenlehrerin Ulrike Dwertmann will die Hausaufgaben besprechen. Zoe N. kann ihre Schulsachen nicht selber herausholen. Das ist einer der Gründe, warum das körperlich behinderte Mädchen im Unterricht von Schulassistentin Jessica Firus begleitet wird.