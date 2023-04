Nachfrage nach Fahrrädern und Reparaturen steigt in diesem Jahr wetterbedingt später

Von: Christian Walter

Teilen

Fahrrad-Meister Benny Leussink (links) und sein designierter Nachfolger Shawn Heitmann arbeiten an einem Klapprad. Die Saison nimmt derzeit Fahrt auf – wetterbedingt deutlich später als in vergangenen Jahren. © Christian Walter

Die Nachfrage nach Rädern und Reparaturen steigt in diesem Jahr wetterbedingt spät. „Plattfuß, Licht, Kette, Zahnkranz, Schaltung“, zählt Fahrrad-Meister Benny Leussink auf, was häufig auf der Liste steht. Und: Software-Updates für E-Bikes. Denn mittlerweile verkauft er überwiegend Räder mit Elektromotor.

Benny Leussink hat da so eine Faustregel. „Zwei Wochen nach Karneval geht es meistens los“, sagt der Achimer Fahrrad-Meister und meint damit die Rad-Saison. In diesem Jahr ist das allerdings anders: Das Wetter hat nicht mitgespielt. „Von November bis in große Teile des März hinein war es wirklich sehr mau“, so Leussink, der am Schmiedeberg seinen Fahrradhandel mit Werkstatt betreibt. „Das ist extrem wetterabhängig.“

Jetzt aber spürt er, dass die Nachfrage nach Rädern und Reparaturen anzieht. Kein Wunder: Zum Wochenende könnte erstmals in diesem Jahr die 20-Grad-Marke in Achim und Umgebung geknackt werden, sodass Radfahren nicht nur wieder mehr Spaß macht, sondern auch der eine oder andere erste Fahrradausflug in den Plänen der Menschen auftauchen könnte.

Plattfuß, Licht, Kette, Zahnkranz, Schaltung. Und Software-Updates für E-Bikes.

Viele kommen deshalb vorab bei Leussink und seinen Kollegen wie Shawn Heitmann vorbei und lassen ihre Räder durchchecken, reparieren oder beides. „Plattfuß, Licht, Kette, Zahnkranz, Schaltung“, zählt Benny Leussink auf, was neben Frühlingsinspektion und genereller Durchsicht am häufigsten auf der To-Do-Liste steht. Und noch etwas kommt mittlerweile sehr oft vor: Software-Updates für E-Bikes. Denn diese Art Fahrräder macht heute den absoluten Großteil dessen aus, was Benny Leussink verkauft. Den Anteil klassischer Räder schätzt er nur noch auf zehn bis 20 Prozent.

E-Bike statt zweites Auto günstiger und praktisch für kurze Arbeitswege

Das hat nicht nur den Grund, dass E-Bikes unterwegs mehr Komfort, Geschwindigkeit und weniger Anstrengung bedeuten. Wie Leussink erklärt, ist die Anschaffung eines solchen Zweirades auch ein Ausdruck des Sparens. Was mit Blick auf Neupreise für E-Bikes je nach Modell zwischen 3.000 und 6.000 Euro zunächst verwundert, erklärt sich, wenn er ergänzt, dass sich viele Menschen für kurze Arbeitswege – etwa zwischen Achim und Oyten – ein E-Bike anschaffen und stattdessen ihr zweites Auto verkaufen. Dann bleibt unter dem Strich ein Plus. Eine Alternative zum eigenen E-Bike seien Fahrradleasingmodelle wie Jobrad, bei denen es nach Ablauf der Vertragslaufzeit oft möglich sei, das (Dienst-) Fahrrad zu übernehmen.

Corona bescherte Fahrradbranche einen Boom

Dass die Menschen also im Angesicht von Inflation, Energiekrise und anderen Kriegsfolgen am Fahrradfahren sparen würden, stellt der Achimer Fahrrad-Meister nicht fest. Und auch die Corona-Pandemie hat seiner Branche nicht geschadet. Im Gegenteil: „Da gab es einen Boom“, blickt der 76-Jährige zurück, der seit 1991 in Achim im Zweiradwesen zu Hause ist – bis 2004 an der Obernstraße und seitdem am Schmiedeberg. In den drei Corona-Jahren war das Radneben dem Autofahren eine Fortbewegungsart, die ein Infektionsrisiko nahe Null bedeutete. Zudem nahmen viele ihre Räder mit in den (Camping-)Urlaub.

Mittlerweile ist der Bewegungsradius der Menschen wieder deutlich größer geworden. Statt an Nord- und Ostsee geht es nun beispielsweise wieder ans Mittelmeer, was den Boom in der Fahrradbranche wieder etwas abgeschwächt habe, so Leussink.

Instabile Weltlage sorgt für lange Wartezeiten und höhere Kosten

So sehr Corona der Radbranche an sich einen Schub gegeben hat: Die Pandemie-Auswirkungen auf die globalisierte Welt treiben Benny Leussink dann doch ein paar Sorgenfalten auf die Stirn. Denn durch nach wie vor gestörte Lieferketten und Materialengpässe, wochenlange Liegezeiten von Schiffen vor den Häfen und zwischenzeitlich explodierten Transportkosten – der Fahrrad-Meister nennt die Summe von in der Spitze 22.000 statt 1.000 Euro Gebühren für die Verschiffung eines Containers von Asien nach Europa – gibt es auch für die Endkunden lange Wartezeiten und höhere Kosten für ihre neuen Fahrräder. Und noch eine aktuelle Entwicklung treibt ihn um: „Hoffentlich bleiben die Chinesen weg von Taiwan“, beschreibt er seinen Wunsch für die politische Lage in Fernost. In Taiwan werden etliche Bauteile für Fahrräder gefertigt. Fällt dieses Zulieferer-Land aus, „dann haben wir ein Problem“, befürchtet der Fahrrad-Meister mit niederländischen Wurzeln.

Doch von der Weltlage zurück nach Achim. Wird das Wetter schön, sind auch wieder mehr Radtouristen auf dem vielfach ausgezeichneten Weserradweg unterwegs. Auf der Durchreise machen die Radwanderer durchaus auch mal bei Leussink Halt, wenn sie Probleme haben. Der Fahrrad-Meister profitiert also indirekt davon, dass der prämierte Weg durch die Weserstadt verläuft.

Besonderer Service für Radtouristen am Sonntagmorgen

Er erzählt die Geschichte eines Ehepaares auf der Durchreise, das in einem der Vorjahressommer an einem Samstagabend bei ihm anrief und nach einer Reparatur fragte. „Die hatten schon bei Gieschen eingecheckt und wollten am nächsten Tag weiter. Also hab‘ ich gesagt: ,Ich bin morgen um halb neun da.‘“ Gesagt, getan, am Sonntag konnte die Reise weitergehen. Am Abend, freut sich Leussink im Rückblick, bekam er dann eine E-Mail aus Cuxhaven, in der sich das Radwander-Ehepaar bei ihm für die spontane Hilfe bedankt habe. „Das gehört dazu. Es muss auch solchen Service geben“, ist er überzeugt.

Zu Hause würde ich kirre werden.

Und vielleicht wiederholt sich die Geschichte ja in dieser oder einer der kommenden Fahrrad-Saisons. Denn ans Aufhören denkt Benny Leussink trotz seiner 76 Jahre nicht, auch wenn er mit seinem Kollegen Shawn Heitmann schon seit acht Jahren einen designierten Nachfolger in seinem Betrieb beschäftigt. „Zu Hause würde ich kirre werden“, sagt Benny Leussink. Und so steht er bis auf Weiteres nach wie vor sechs Tage in der Woche in seinem Fahrrad-Laden und kümmert sich um die Plattfüße seiner Kundschaft. Auch in diesem Jahr wieder.

Von Christian Walter