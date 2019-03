Nachbarschaftliche Dramen

Achim - Von Bernd Hägermann. Heidi Kabel und ihre Ensemblemitglieder haben einst auf der Bühne des Hamburger Ohnsorg-Theaters ganze Spielzeiten im Treppenhaus verbracht, um zu tratschen und die nachbarschaftliche Nachrichtenbörse mit Neuigkeiten zu versorgen. An Geschichten war nie Mangel, an Neugier, Humor und Hinterlist ebenso wenig.

Die Theatergruppe des TB Uphusen hat sich in diesem Jahr einer Adaption des Themas angenommen. Ihr Stück ist eine Hommage an das Original, heißt „Dat Treppenhuus is Tüüg“ („Das Treppenhaus ist Zeuge“), wurde geschrieben von Helmut Schmidt, der niemals Kanzler war, und kam am Samstagabend als Dreiakter im Hotel Haberkamp zur Aufführung.

Ort der Spielhandlung ist nicht etwa ein Hamburger Hinterhaus, sondern die „Uphuser Dörpstraten 1“. Das Haus dort und seine Bewohner stehen den hanseatischen Originalen kaum nach. Weder in ihren Mundfertigkeiten, noch beim Schwadronieren. Das Nachrichtenzentrum in der Dörpstraten heißt Käthe Bucholz, die sich auf ihre feine Sensorik und das Gefühl für Dramen verlassen kann. Augen und Ohren offen halten zum Wohle der Gemeinschaft, sagt Buchholz, zum Eigennutz, wissen andere. Dieser besteht in der Freude, jeden unappetitlicher Dinge zu verdächtigen. Eine interessierte Zuhörerin ist Nachbarin Anna Käsebrecht. Sie ist zwar nicht ganz so bösartig wie Tratschtante Buchholz, wittert aber wie diese ebenfalls überall Ungemach und Sünde. Zum Beispiel bei den Liebermanns, deren Ehe zu kriseln scheint, bei Gesine Schmiedenpennig, die mit Kelal Ützgüll („Guckst du“) zusammenlebt, bei „Casanova“ Volker Koch, beim ramponierten Thomas Winkelmann und natürlich immer dann, wenn der Postmann klingelt.

Damit beginnt das nachbarschaftliche Drama. Käthe Buchholz nimmt ein Päckchen an, das nicht für sie bestimmt war, sondern für Nachbarin Gesine. Sie öffnet es wie selbstverständlich und streift sich dessen Inhalt über. Eine keifende Frau in mittleren Jahren, die sonst Kopftuch und Kittel trägt und gerne ihre Krampfadern thematisiert, in Reizwäsche zu sehen, ist eine verstörende Erfahrung – und nicht die letzte …

+ Tratsch und Klatsch stehen auf der Tagesordnung im Treppenhaus. © Fotos: Hägermann

Die Theatergruppe Uphusen machte ihren großen Hamburger Vorbildern alle Ehre. Das zahlreiche Publikum amüsierte sich prächtig und sparte nicht mit Beifall. Der galt den Bühnenakteuren Ute Drechsler-Lüssen, Herfried Meyer, Silja Bischoff, Jürgen Schrader, Ute Meyer, Heinz Dieckmann, Sabine Lindhorst, Jens Placke, Sigrid Junker und Karl-Heinz Schumacher. Einen Extra-Applaus erhielt Regisseurin Antje Lührs, der es gelungen war, die zwischenmenschlichen Turbulenzen dramaturgisch zu ordnen.