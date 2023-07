KVHS Verden nach Corona wieder im Aufwind

Von: Antje Haubrock-Kriedel

In der Qualifizierung von Pflegekräften hat die KVHS das Angebot erweitert und extra eine Pflegepuppe, Rollstuhl und Rollator angeschafft. Von links Maik Tönjes, Belinda Ruef, Dr. Stephanie Fries und Gitta Stahl. © Haubrock-Kriedel

Die Kreisvolkshochschule startet mit einem bunten Programm ins Herbstsemester. Dazu gehören auch 20 hochkarätige Vortragsabende als kostenloses Online-Angebot.

Verden – Die Kreisvolkshochschule Verden befindet sich nach der Coronazeit wieder im Aufwind. Das neue Programm für den Herbst ist gut 130 Seiten stark und beinhaltet ein vielfältiges Kursangebot.

Leiterin Dr. Stephanie Fries, Belinda Ruef (Team schulische Bildung und Arbeitsmarktförderung), Maik Tönjes (Projektleitung Deutsch und Integration) und Gitta Stahl (Teamleitung offener Programmbereich) stellen die Neuigkeiten und Highlights des Herbstsemesters vor. „Die KVHS hat sich gut erholt, aber noch nicht das Niveau vor Corona erreicht. Ich hoffe, dass das spannende Programm ein Anreiz für die Menschen ist, die Kurse zu besuchen“, so Fries.

Pünktlich zum neuen Semester gibt es neue Seminarräume in Oyten. Wegen des großen Ansturms auf das Cato Bontjes van Beek-Gymnasium musste die KVHS die Räume dort aufgeben. „Achim ist ein wichtiger Standort für die Menschen aus dem Nordkreis, daher sind wir froh, dass wir in Oyten auf dem Doyma-Gelände fündig geworden sind“, berichtet Fries. Die drei ansprechenden Seminarräume können am 25. August bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.

Angebot an Bildungsurlauben vergrößert

Neben „Bildung auf Bestellung“ für Unternehmen werden am neuen Standort auch Bildungsurlaube angeboten. Das Recht auf Bildungsurlaub steht in Deutschland in fast allen Bundesländern allen Arbeitnehmern zu. „Wir haben unser Angebot an Bildungsurlauben ausgebaut“, sagt Gitta Stahl.

Neu ist zum Beispiel das Angebot für Menschen, die mit Ukrainern zusammenarbeiten. Hier geht es um das Erlernen der Sprache und das Kennenlernen von kulturellen Unterschieden. Des Weiteren können unter anderem Office-Kenntnisse vertieft, Stressbewältigungspraktiken erlernt oder Deutsch als Fremdsprache trainiert werden.

Beim Programmbereich Gesellschaft gibt es mehrere Angebote zu den Themen Kommunikation und Resilienz. „Lächeln ist die schönste Art, Zähne zu zeigen“ heißt ein neues Angebot zum Schlagfertigkeitstraining, das im Januar 2024 startet. Bereits im September kann man seine Kommunikationsmöglichkeiten im Seminar „Warum versteht mich keiner? Wörter und ihr kleiner Anteil an der Kommunikation“ verbessern. Zu Thema Resilienz gibt es darüber hinaus mehrere Angebote in den Bereichen Gesellschaft und Gesundheit.

Unter dem Titel „Wissen live“ gibt es 20 hochkarätige Vortragsabende als kostenloses Online-Angebot. Renommierte Wissenschaftler halten Vorträge zu hauptsächlich naturwissenschaftlichen Themen. Zum Beispiel zur Intelligenz von Bienen und Raben, über künstliche Photosynthese oder den Nutzen der Pilze. „Wir verschenken diese Vorträge, man muss sich nur anmelden und bekommt dann den Link. Das ist schon eine tolle Geschichte“, betont die Leiterin der KVHS.

Online-Angebote zur kaufmännischen Weiterbildung

„Im Bereich kaufmännische Weiterbildung haben wir aus der Coronazeit die Online-Angebote beibehalten, die gut funktionieren.“, erzählt Gitta Stahl. So kann man zu Hause an sieben Abenden Outlook oder Word erlernen. Jeder Abend ist einzeln buchbar und hat einen eigenen Themenschwerpunkt.

Im Programmbereich pädagogische Weiterbildung hat KVHS ein riesengroßes Angebot für pädagogische Nachwuchs- und Fachkräfte. „Der Bedarf an Arbeitskräften ist enorm. Wir reagieren darauf mit Weiterbildungen, die marktgerecht, familientauglich und gesellschaftsrelevant sind. So gehen zum Beispiel die Dozenten in die Kitas und machen die Fortbildungen vor Ort“, erklärt Fries. Schon im September beginnt ein neuer Kurs für Tagesmütter und -väter. Die Kurse sind nur nach einem Beratungsgespräch buchbar.

Ein interessantes Angebot gibt es im Programmbereich Umwelt. An einem kalten Januartag macht sich die KVHS mit der Wärmebildkamera auf den Weg, um Stellen mit Wärmeverlust an den Häusern aufzuspüren – eine große Hilfe, um seine eigenen vier Wände sinnvoll einzuschätzen.

Schmetterlingsgärten sind schwieriger anzulegen als Bienengärten. Wie das geht, kann man ebenfalls bei der KVHS lernen. Wer damit liebäugelt, Imker zu werden, kann sich vorab bei der KVHS informieren. „Wer mit Nutztieren arbeitet, sollte wissen, was er tut“, betont Stahl.

Der Programmbereich Gesundheit lockt unter anderem mit zwei Schnupperkursen in den Sportarten Tennis und Golf. Der Kurs „Dancehall“ soll vor allem jüngere Menschen ansprechen.

Aufgerüstet im Bereich der Pflege

Wer lieber kreativ sein möchte, kann mit Beton und Reliefgießmasse eigene Gartenfiguren gestalten. Dieser Kurs steht nicht im Programmheft, ist aber online unter der Kursnummer 23H6568W1 zu finden. Ebenfalls nicht im Programmheft stehen zwei Englisch-Anfängerkurse am Donnerstagabend in Verden. A1 (Kursnummer 23H7004K8) startet um 17 Uhr, A2 (Kursnummer 23H 7000K8) beginnt um 18.45 Uhr.

Belinda Ruef weist darauf hin, dass in den Vorbereitungskursen zum Haupt- und Realschulabschluss noch Plätze frei sind.

„In der Arbeitsmarktförderung sind wir verstärkt im Bereich Pflege unterwegs. Wir haben aufgerüstet und extra eine Pflegepuppe, Rollstuhl und Rollator angeschafft“, berichtet Ruef. Durchgeführt wird die Ausbildung als Helferin/Helfer in der Pflege sowie die Qualifizierung zusätzlicher Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen. Diese Qualifizierung startet schon im August.

Seit dem Krieg in der Ukraine wird der Programmbereich Deutsch und Integration verstärkt nachgefragt. Das Land Niedersachsen hat für diesen Bereich zusätzliche Mittel von zehn Millionen Euro bereitgestellt. „Davon bekommen wir 300 000 Euro, damit kann man schon etwas bewegen. Diese Mittel geben uns die Möglichkeit, das Sprachkursangebot für Geflüchtete massiv auszuweiten und und auch Kurse für spezielle Zielgruppen anzubieten“, freut sich Maik Tönjes. So gibt es jetzt Deutschkurse für Analphabeten und Kurse mit dem Zielsprachniveau B2, das den Mindeststandard darstellt, um in vielen Berufen eine qualifizierte Anstellung zu finden.