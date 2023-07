Open-Air-Erlebnis nach Noten: „Nabucco“ am 21. August auf dem Achimer Bibliotheksplatz

Von: Nina Baucke

Die Zuschauer in Achim erwartet eine klassische Inzenierung von „Nabucco“. © Paulis Veranstaltungsbüro

Die Oper „Nabucco“ kommt am 21. August nach Achim - als Open-Air-Erlebnis auf dem Bibliotheksplatz. Dafür gibt es Karten zu gewinnen.

Achim – Mächtige Chöre, Arien, Liebe, Rache, Betrug und am Ende das Gute, das über das Böse siegt: „,Nabucco‘ ist alles, was Opernliebhaber sehen wollen“, ist Michael Kmoch überzeugt. Die Gelegenheit, die Oper von Guiseppe Verdi mitsamt des berühmten Gefangenenchors zu erleben, bietet sich am Montag, 21. August – und das mitten auf dem Achimer Bibliotheksplatz.

Bereits seit mehr als 40 Jahren produziert Kmoch Theater- und Opernaufführungen: Für ihn ist „Nabucco“ die perfekte Oper für ein Open-Air-Erlebnis. „Sie hat Action, und vor allem ist es der Chor, der die Handlung des Stücks vorantreibt“, erklärt Kmoch. Da dürfte den meisten Menschen wohl der berühmte „Gefangenenchor“ im Ohr sein: „Das Stück ist im 19. Jahrhundert eine Art Hymne für Italien in Zeiten des Freiheitskampfes geworden – und gerade das sorgt dafür, dass die Oper aufgrund der aktuellen Ereignisse eine tragische Bedeutung hat.“

Suche nach dem perfekten Platz

Auf der Bühne werden dabei Solisten und Chorsänger der Festspieloper Prag stehen, Produzent Kmoch geht dabei allerdings auf Nummer sicher: „Wir haben die Rollen doppelt besetzt. Bei Sängern ist ihre Stimme ihr Kapital, da darf keiner seine Stimme kaputtmachen“, betont er.

„Es ist immer wieder interessant, einen schönen Platz für die Oper zu finden“, erklärt Paulis-Geschäftsführerin Daniela Woosmann. Daher hat sich der Veranstalter Paulis zusammen mit der Stadt mehrere Plätze in Achim angesehen. „Wir hatten auch den Rathauspark im Blick, der war aber zu klein“, erinnert sich Tina Fischer, im Rathaus für Stadtmarketing und Kulturmanagement zuständig. Auch sie ist vom zentralen Bibliotheksplatz als Veranstaltungsort überzeugt: „Auch das Stadtfest hat da funktioniert.“ Mit allem weiteren, auch, was die Absperrung angeht, hat die Stadt weiter nichts zu tun: „Das macht alles die Agentur – inklusive Einlasskontrolle“, so Fischer.

Abbau bis in die Nacht

„Es ist wichtig, eine tolle Örtlichkeit zu haben, denn die Oper und die Umgebung gehören schon irgendwie zusammen“, sagt Woosmann. Denn: „Wir kommen mit einer klassischen Produktion mit allem, was dazugehört.“ Die Stadt stellt dabei lediglich die Örtlichkeit, alles andere bringt das Konzertbüro als Veranstalter mit. Dafür rollen drei große Lastwagen sowie ein Schlafbus an, mit den Materialien für die Bühne, deren Überdachung und das Orchesterzelt seitlich der Bühne im Gepäck. „Wir bauen an diesem Tag morgens ab 8 Uhr alles auf und sind nachts gegen 2 Uhr mit allem wieder verschwunden“, so Woosmann.

Die Vorstellung soll dabei inklusive Pause bis 22.30 Uhr gehen. Zum Equipment des Konzertbüros gehört auch eine Tonanlage, die vor allem dafür gedacht ist, die Emissionen der Umgebung auf dem Platz unter Kontrolle zu behalten. „Es wird dort für einen Tag ein richtiges Theater entstehen – an einer besonderen Spielstätte“, betont Kmoch. An der Logistik für diese Art von Produktion habe man lange gefeilt. Inzwischen gehen rund 2 500 Open-Air-Aufführungen dieser Art auf das Konto des Konzertbüros.

Die Form der Oper an sich hat immer noch etwas Magisches an sich.

Der Zuschauerbereich wird komplett bestuhlt sein, pro Ticketkategorie haben die Besucher freie Platzwahl. Auch Getränke und etwas zu essen gibt es, „dabei arbeiten wir mit örtlichen Gastronomen zusammen“, versichert Woosmann. „Wir spielen auch bei Regen: Die Bühne ist überdacht, ebenso wie der Orchesterbereich aufgrund der empfindlichen Instrumente, und für die Besucher halten wir Regencapes bereit“, erklärt Woosmann und fügt mit einem Lachen hinzu: „Aber es regnet nicht – das hat uns der Achimer Bürgermeister versprochen.“

Kmoch ist davon überzeugt, dass das Konzept aufgeht: „Es ist immer noch eine riesige Zugkraft da. Die Form der Oper an sich hat immer noch etwas Magisches an sich, genauso, wie es bei vielen Menschen da noch eine Schwellenangst gibt. Daher ist das Perfekte an dem Open-Air-Konzept, dass es dem Ganzen etwas Lockeres verleiht. Und das ist auch der Grund, warum wir das machen.“

Tickets Aktuell ist etwa die Hälfte der rund 1 000 Karten verkauft – es gibt also noch Tickets unter www.paulis.de sowie in der Geschäftsstelle des Achimer Kreisblatts. Die Kartenpreise liegen zwischen 60 und 84 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre zahlen die Hälfte. Wenige können die Oper kostenlos erleben: Paulis und das Kreisblatt verlosen zweimal jeweils zwei Karten. Wer weiß, wie der Komponist von „Nabucco“ heißt, schreibt die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Aufführung Achim“ an tickets@paulis.de. Viel Glück!