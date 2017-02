Mutti, Martin, Märkte und Müsli

Achim - Von Ingo Schmidt. Mit Florian Schroeder betrat am Sonntagabend wieder einmal ein absoluter Hochkaräter der deutschen Kabarettszene die Bühne im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Bereits zum fünften Mal traf der smarte Typ aus Lörrach die hervorragende Entscheidung, seine charakteristische Comedy und Polit-Satire nach Achim zu tragen. Im ausverkauften großen Saal präsentierte er sein Programm „Entscheidet Euch!“

Mit scharfer Beobachtungsgabe beäugt der 37-Jährige die vielen Auswahlmöglichkeiten unseres Lebens, die uns regelmäßig vor Probleme stellen und manchmal sogar Angst bereiten. „Wir werden zu ewig unzufriedenen Optimierern erzogen“, kritisiert Schröder. Er selbst sei ein solcher Optimierer, der immer nach dem Besten suche. Und wenn er es gefunden habe, glaube er stets noch was Besseres finden zu können.

Der Wahnsinn beginne bereits im Einkaufszentrum: „Von der Zeugung bis zur Leiche: Vergleiche, vergleiche, vergleiche ...“

So berichtet Schroeder vom Versuch, ein neues Laptop zu kaufen. Erschlagen von der Anzahl der Angebote will er sich ein Wasser gönnen, aber auch dort fällt die Wahl schwer angesichts dutzender Entscheidungsmöglichkeiten. Dabei vergisst Schroeder nicht zu erwähnen, dass Konsumenten ihre Kaufentscheidung oft vollkommen irrational treffen. Sie wählen teure Produkte, die sie aus der Werbung kennen und nur deshalb teuer seien, weil die Werbung finanziert werden müsse. Er selbst kaufe jedenfalls kein überteuertes Müsli mehr, dessen Radiowerbung ihn beim Frühstück an unruhige Darmtätigkeit erinnere.

Anschließend startet Schroeder einen Einzelhandelsrettungsaufruf, denn dem Einzelhandel gehe es schlecht: „Die Läden in unseren Fußgängerzonen bezeichnen sich selbst als stationärer Handel, weil ambulant nichts mehr zu machen war“, stellt der überzeugte Offline-Käufer fest. Als ein „Gegenwartsfossil“ verurteile er „Konsumdrecksauen“, die sich im Laden beraten ließen und noch draußen vor der Tür online per Smartphone bestellten.

Schließlich wendet sich der versierte Stimmenimitator mit Hinweis auf Angela Merkel der Politik zu. Unsere „Mutti“ sei die Entscheidungsverweigerin schlechthin und ihr legendärer Ausruf der „alternativlosen Entscheidung“ ein Fall für das Sprachendlager, weil ein Widerspruch in sich.

Positiv bewertet er die Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten. Mit „Messias Martin“ stehe endlich ein neuer Entscheider bereit – zwar sei dieser ein Alkoholiker ohne Abitur, aber dafür spreche er fünf Sprachen. Das könne sonst nur Günther Oettinger. Und für die Kandidatenwahl hat der Kabarettist sofort eine Erklärung parat: „Die Partei trägt das S in ihrem Namen und deshalb müssen alle Namen der Kandidaten mit diesem Buchstaben beginnen“, bemerkt der Kabarettist messerscharf. „Schumacher, Schmidt, Scharping, Schröder, Steinmeyer, Steinbrück, Schulz.“ Nur bei Lafontaine habe das nicht funktioniert, der habe dann die Linkspartei gründen müssen.

(Anm. d. Red.: War Kandidat Ollenhauer bloß ohnmächtig, Brandt ohne Belang und Rau nicht relevant?)

Verwirrend sei die neue SPD-Devise: Wer nach vorne wolle, müsse das Rad zurückdrehen, vor die agenda 2010.. Damit wäre Schulz der erste Sozi, der sozialdemokratische Ziele verfolge.

Kein Verständnis zeigt Florian Schroeder für die vielfache Furcht der Menschen: Zwar müsse man ihre Ängste ernstnehmen, aber die seien vielfach unbegründet. Wenn jemand behaupte er habe Angst, so solle er facebook ausschalten und die Fresse halten. „Uns geht es doch besser denn je“, stellt der Spaßmacher fest. „Aber wenn einem die Sonne aus dem Arsch scheint, blende er sich irgendwann selbst.“ Wäre er ängstlich, so hätte er nie Fahrradfahren gelernt oder wäre im kalten Februar auf die Idee gekommen, ins ferne Achim zu reisen.