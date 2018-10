Muss Stadt EU-Fördergeld zurückzahlen?

achim - Scheitert die Amazon-Ansiedlung im Gewerbegebiet Uesener Feld in Achim an womöglich nicht sachgerecht verwendeten Fördergeldern der Europäischen Union? Immerhin geht es dabei um eine siebenstellige Summe. Während Bernd Kettenburg, Vize-Verwaltungschef der Stadt und Geschäftsführer der mit den Verhandlungen beauftragten EVG (Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen), sich zu dem Thema nicht äußern mag, legt die „Bürgerinteressenvertretung in Sachen geplanter Amazon-Ansiedlung“ in dieser Angelegenheit nach.

Ihre Sprecher Hans-Dieter Pöhls und Thomas Wendt haben am Wochenende an die mit der Geldauszahlung betraute N-Bank in Hannover geschrieben. Ihr Anliegen: „Prüfung zweckentfremdeter Mittelverwendung“ entgegen einer EU-Verordnung.

In dem Schreiben drücken Pöhls und Wendt ihr Befremden darüber aus, dass die N-Bank erst nach vollständiger Bebauung des Gewerbegebiets Uesener Feld sich die Art und Anzahl der Betriebe dort anschauen und danach entscheiden wolle, ob die Stadt Achim die Fördergelder in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zurückbezahlen müsse oder nicht. „Da das offenbar der EVG sowie der Stadt Achim zu unsicher ist, erwartet man vorher eine verbindliche Entscheidung in Form eines Fingerzeigs seitens der N-Bank“, formulieren die Sprecher der Bürgerinitiative und ergänzen: „Das wäre aus unserer Sicht aber sehr merkwürdig und unsicher.“

Wenn es einen „Fingerzeig“ geben würde, dann könne die N-Bank dies auch jetzt öffentlich kundtun, fordern Pöhls und Wendt. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allein nur mit der Amazon-Ansiedlung die gesamte geförderte Fläche bereits vollständig bebaut wird und dass sich weitere Betriebe gar nicht mehr ansiedeln können.“

Der Rat der Stadt Achim habe zudem am 17. Mai dieses Jahres mit der Zustimmung zum Bebauungsplan „Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ den Weg für das geplante Logistikzentrum des Konzerns geebnet. Kleine und mittlere Unternehmen, für deren Ansiedlung doch der Fördertopf des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bestimmt sei, könnten damit auf dem Areal gar nicht mehr zum Zuge kommen.

Darüber hinaus kritisieren Pöhls und Wendt die Position des niedersächsischen Wirtschaftsministers Dr. Bernd Althusmann. Dessen Ansicht, dass auch ein Großunternehmen wie Amazon die EU-Fördermittel nutzen könne, „teilen wir nicht, solange uns beziehungsweise den Bürgern der Stadt Achim dafür keine konkreten und rechtssicheren Beweise vorliegen“, lassen sie den CDU-Politiker in einem Schreiben wissen.

Die N-Bank und die niedersächsische Landesregierung stünden in der Pflicht, diesen Nachweis zu erbringen. „Ansonsten werden wir uns veranlasst sehen, uns direkt an die EU-Kommission in Brüssel zu wenden und die geleistete EFRE-Zuwendung beim zuständigen europäischen Amt überprüfen zu lassen.“

In ihrem Schreiben an Althusmann samt beigefügter Kopie an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) bezweifeln Pöhls und Wendt, „dass eine Amazon-Ansiedlung die lokale und regionale Wirtschaft stärken wird“. Das Unternehmen vertrete Handlungsweisen, die nicht mit den Prinzipien und Werten einer sozialen Marktwirtschaft vereinbar seien. „Das führt tendenziell zu einer Diskriminierung unserer demokratischen Gesellschaft, die nicht hingenommen werden kann.“

Markig lassen Hans-Dieter Pöhls und Thomas Wendt den Regierungschef und dessen Stellvertreter wissen: „Sollte aus irgendwelchem Grunde der globale Megakonzern Amazon, geleitet vom reichsten Mann der Welt, in den Genuss der getätigten EFRE-Finanzmittel kommen, so würde weder bei der Bürgerinteressenvertretung sowie den Achimer Bürgern noch den Bewohnern und Steuerzahlern dieser Bundesrepublik und den nationalen Pressevertretern Verständnis beziehungsweise Akzeptanz für eine derartige, fehlgeleitete Subventionierung aufkommen.“

Aber es gebe ja eine Alternative zu Amazon. Die beiden Sprecher fordern namens der BI im Gewerbegebiet Uesener Feld „einen gesunden Mix aus kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-ups, die ihrer gesetzlichen Steuerpflicht in unserem Lande nachkommen und dabei hochwertige, zukunftsträchtige und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen“. - mm