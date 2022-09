Musiker und Segler mit Lust auf Politik

Von: Michael Mix

Lennart Quiring wohnt dicht am Stadtwald. Der Landtagskandidat der Grünen atmet dort gerne mal durch.

Achim – Musik machen und segeln zählt Lennart Quiring zu seinen großen Leidenschaften. Das zusammen mit einem Freund 2004 gebildete Liedermacher-Duo „Spieltrieb“ besteht noch heute. Als Quiring (43) um die 30 war, „haben wir um die 100 Konzerte pro Jahr gegeben und davon gelebt“, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine feste Wohnung hatte der Gitarrist und Sänger damals nicht.

„Ich war zwei Jahre lang mit einem Wohnmobil unterwegs.“ Die Lieder hätten ganz unterschiedliche Themen behandelt, es seien aber auch politische Texte dabei gewesen, sagt Quiring. Der Landtagskandidat der Grünen im Wahlkreis Verden / Achim erinnert sich an einen Protestsong gegen die Einführung von Langzeitstudiengebühren.

Nach der Grundschulzeit, mit etwa elf Jahren, habe er Gitarre spielen gelernt, berichtet der in Gifhorn geborene und im nahen Dorf Stüde und anschließend in Wolfsburg-Vorsfelde in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsene Lennart Quiring. „Schon bald saß ich auch am Schlagzeug von einer meiner beiden Schwestern“, danach seien weitere Instrumente dazu gekommen. Der Teenager fand Gefallen an der Musik. „Ich habe in verschiedenen Bands gespielt und auch eigene Sachen komponiert.“

Da pflegte er längst weitere Hobbys. „Ich bin schon mit sechs Jahren auf der väterlichen Jolle mitgeschippert, später segelte ich selbst auf einem Opti und anderen Booten“, blickt Quiring zurück.

Und auch bei den Pfadfindern mischte er kräftig mit. Mit 16 habe er dort „Verantwortung übernommen“, Gruppen geleitet, später sogar Posten auf Bezirks- und Landesebene bekleidet.

Als junger Erwachsener verband er zwei seiner Hobbys miteinander. Auf dem historischen Holzsegelschiff „Mytilus“ lehrte Lennart Quiring Pfadfinder im Navigieren und Segel setzen. Ehrenamtliches Engagement, das ihm den Berufsweg vorzeichnen sollte. „Ich habe dabei meine pädagogische Ader mit ausgebildet“, sagt der heutige Lehrer am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium.

Bis dahin war es für Quiring, der „immer noch Mitglied beim Bund Deutscher Pfadfinder“ ist und in der Freizeit gerne mit der „Contender“, seinem eigenen kleinen Schiff, in See sticht, jedoch ein langer Weg. Nach dem Abitur und Zivildienst bei einem Hilfsverein mit Ausbildung zum Rettungsassistenten begann der junge Mann zunächst ein Studium der Elektrotechnik an der Universität Brauschweig. „Ich wollte Wind- und Solarenergie nach vorne bringen“, beschreibt er seine Motivation. „Habe dann aber gemerkt, dass ich nicht genug intrinsisches Interesse an Details habe. Und ich wollte auch nicht Ingenieur werden, weil dabei Beruf und Familie nur schwer miteinander zu vereinbaren sind“, fügt Quiring hinzu.

Er wechselte auf Lehramt über, studierte in Oldenburg die Fächer Deutsch und Musik. Das Referendariat absolvierte der junge Pädagoge in Zeven. Nach dem zweiten Staatsexamen bekam er 2012 eine Stelle am „Cato“. Seitdem ist Quiring, dessen Vater ebenfalls Lehrer war, auch Achimer. „Zuerst habe ich alleine gewohnt, dann mit einem Freund in einer WG.“ Seit gut zwei Jahren lebt er nun mit seiner Freundin, zwei Hunden und einer Katze unter einem Dach.

Und wie kam es zu seinem politischen Engagement? „Ich habe schon in den 90er-Jahren gegen Atomkraft demonstriert“, sagt Lennart Quiring. Bei Sitzblockaden auf der Straße gegen Castor-Transporte nach Gorleben sei er mit dabei gewesen.

Während des Studiums in Oldenburg habe er Kontakt zu den dortigen Grünen aufgenommen. Doch erst in Achim sei er dann richtig in die Parteiarbeit eingestiegen. „Ich habe im Januar 2018 angefangen, hier bei den Grünen mitzumachen.“ Die hätten ihn dann gleich als beratendes Mitglied für den Bauunterhaltungsausschuss des Stadtrats benannt. „Ich wollte was gegen die Nitratbelastung des Grundwassers machen“, benennt Quiring sein erstes Anliegen. Da es sich dabei aber eher um ein gemeindeübergreifendes Thema handele, habe er bei den Kommunalwahlen im vorigen Jahr „vornehmlich für den Kreistag kandidiert“. Dort führt er nun sogar die Grünen-Fraktion an.

Mittlerweile nimmt der ruhig und bedächtig wirkende 43-Jährige die nächste politische Ebene in Angriff. „Aber die Chance für mich, in den Landtag reinzukommen, ist gering“, räumt Quiring ein. Im Kampf um das Direktmandet im Wahlkreis erwartet er ein „enges Rennen“ zwischen den Kandidatinnen von SPD und CDU. „Und auf unserer Liste stehe ich als Newcomer weit hinten. Da käme ich nur zum Zuge, wenn die Grünen 32 Prozent der Stimmen holen.“

Gleichwohl hat ihr heimischer Kandidat natürlich programmatische Schwerpunkte mit Blick auf die Niedersachsenwahl am 9. Oktober. Als Mitglied der „Landesarbeitsgemeinschaft Schule“ seiner Partei befasse er sich mit der Frage, wie die Schule der Zukunft aussehen solle. Er halte es für wichtig, die Gesamtschule zu stärken. Etwa durch „multiprofessionelle Teams“, besetzt mit Lehrkräften, Sozialpädagogen, aber auch Ergotherapeuten oder Logopäden, die gehandicapten Schülerinnen und Schülern unter die Arme greifen könnten. „Lernen in eigenem Tempo“ mit viel Gruppenarbeit würde nach Meinung von Quiring ebenfalls dazu beitragen, personelle Kapazitäten für Lernschwächere zu gewinnen. Der Gymnasiallehrer, der sich auf Nachfrage einen Wechsel an die IGS Achim „vorstellen“ kann, fordert zudem, Schule besser mit der Berufswelt zu verzahnen, etwa durch regelmäßige Firmenbesuche.

Des Weiteren unterscheide er sich von den CDU- und SPD-Kandidatinnen in Sachen Arten- und Umweltschutz. „Da müssen wir schneller vorankommen.“ Das Gesetz zum sogenannten Niedersächsischen Weg müsse konsequenter umgesetzt werden. So müssten Ackerrandstreifen tatsächlich von Unkrautvernichtungsmitteln frei bleiben und es gelte, Flächenversiegelungen viel stärker Einhalt zu gebieten.

Darüber hinaus hält es Lennart Quiring für „notwendig, die Verkehrswende deutlicher voranzutreiben“. Anders als andere Parteien wollten die Grünen keine neuen Autobahnen. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) müsse dagegen massiv ausgebaut werden. „Ziel sollte sein, dass jedes Dorf im Stundentakt angebunden ist, auch mit Hilfe von Taxis. Dann könnten viele auf ein Auto verzichten.“

Quiring selbst besitzt einen Kleinwagen mit Elektroantrieb samt E-Zapfsäule am Haus. Bleiben ihm nach dem 9. Oktober, wie erwartet, Auto- oder Bahnfahrten nach Hannover „erspart“, wäre das für ihn kein Drama. Dann hätte er wieder mehr Zeit, „Spieltrieb“ zu frönen oder die „Contender“ zu besteigen.