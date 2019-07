Musikalischer Querschnitt durch die Rockgeschichte

Achim – Unter dem Titel Benefizkonzert und Bürgerbrunch lädt die Bürgerstiftung Achim für Sonntag, 4. August, von 11 bis 13 Uhr zur Sommerparty in den Rathauspark ein. Die Veranstaltung geht im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals im Nordwesten über die Bühne. „Es wird ein Sonntag für Familien, Freundeskreise und alle, die Freude an Musik mit Picknick im Grünen haben“, verspricht Liane Wiesner, zweite Vorsitzende der Bürgerstiftung. Das Motto ist „Rock im Park“. Die Band Stone Washed will laut Mitteilung mit handgemachter Musik, Herzblut und Spielfreude Rockklassiker der 1960er- bis 1980er-Jahre zu Gehör bringen. Die sechs Musiker präsentieren Jahrzehnte der Rockgeschichte mit Hits von Status Quo, Rolling Stones, Eagles, Queen, Santana, Westernhagen, Beatles, Dire Straits, Deep Purple und vielen anderen Künstlern, und zwar nahe am Original.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Teilnahme: reservierte Sitzplätze an Tischen vor der Bühne für neun Euro pro Person oder ein Platz auf der Wiese mit eigenem Gestühl und Tisch oder auf einer Decke für vier Euro. Es ist auch möglich, einen ganzen Tisch für acht bis zehn Personen zu reservieren. Karten für die Plätze an Tischen gibt es in der Tourist-Info Achim im Rathaus, Obernstraße 38, Telefon 04202/29 49. Der Eintritt auf der Wiese wird während der Veranstaltung kassiert. Getränke und alles, was zu einem guten Brunch gehört, bringen sich die Gäste traditionell selbst mit. Im Park werden keine Speisen und Getränke angeboten. „Der Aufwand dafür wäre einfach zu groß“, sagt Liane Wiesner. Und groß wäre auch das Risiko, am Ende auf den Kosten sitzen zu bleiben. Die Bürgerstiftung hofft, mit den Einnahmen die Ausgaben für das Zelt und die Band wieder reinzubekommen. Was übrig bleibt, soll Wiesner zufolge in die Projekte der Bürgerstiftung fließen, deswegen auch der Charakter eines Benefizkonzerts. So hofft die Stiftung auf frische Mittel für Kitas, um etwa bei der Anschaffung von Spielgeräten behilflich zu sein, oder für die Ausflüge für Kinder in die sogenannten Lernorte Bauernhof und Wald.

Wer mag, kann mit der Abstimmung von Kleidung und Hut die festliche Sommerstimmung des Vormittags unterstreichen. ps/pk