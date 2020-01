Musikalische Reise in die Welt der Musicals

Bühnenshow in der Cato-Aula mit Klassikern und neueren Produktionen

+ Eine mitreißende Show präsentierten die Akteure im Cato-Gymnasium. Fotos: Hägermann

Achim - Von Bernd Hägermann. Die Ensemblemitglieder der Musical Night sind nicht nur in Achim gut bekannt. Regelmäßig touren sie durch die Republik oder kreuzen auf den Meeren, um der leichten Muse Gewicht zu verleihen. Am Donnerstagabend gastierten die Künstler in einer Veranstaltung des Achimer Kreisblatts wieder einmal in der Aula des Cato- Bontjes-van-Beek-Gymnasiums. Die war gut gefüllt mit einem Publikum, das sich fast drei Stunden lang mitnehmen ließ auf eine Reise durch unterschiedliche musikalische Landschaften. Als Reiseführer fungierte Schlagzeuger Axel Törber, dem als Moderator Anekdoten und Bonmots zu einzelnen Stücken gelangen. Mit den Sticks taktete er den Sound der Band.